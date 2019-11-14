رويترز: السعودية تبحث هدنة مع الحوثيين في محادثات غير رسمية

قالت وكالة رويترز للأنباء إن السعودية تكثف محادثات غير رسمية مع جماعة الحوثي اليمنية بشأن وقف لإطلاق النار في اليمن.

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الوكالة نقلت عن ثلاثة مصادر لم تسمها أن المحادثات بدأت في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، في الأردن في الوقت الذي تتحمل فيه الرياض بمفردها مسؤولية الجهود العسكرية للتحالف السعودي الإماراتي الذي يقاتل في اليمن بعد خروج الإمارات حليفتها الرئيسية.

رويترز: المحادثات بدأت بعد أن عرض الحوثيون وقف إطلاق الصواريخ وشن هجمات بطائرات مسيرة عبر الحدود على مدن سعودية إذا أنهى التحالف الذي تقوده السعودية ضرباته الجوية على اليمن.

الوكالة: المحادثات بشأن استكمال الاتفاق الأمني تتحرك بسرعة كبيرة الآن عبر عدة قنوات" لكن الرياض ما زال لديها مخاوف بشأن حدودها".

رويترز عن مسؤول سعودي: "لدينا قناة مفتوحة مع الحوثيين منذ 2016. ونواصل هذه الاتصالات لإقرار السلام في اليمن".

الوكالة عن مسؤول من الحوثيين: الجماعة تبحث وقف إطلاق نار موسع مع الرياض "لكن صبرنا يوشك على النفاد".

رويترز: الرياض تأمل في الاستفادة من نجاح اتفاق توسطت فيه هذا الشهر بين حكومة هادي وانفصاليين جنوبيين مدعومين من الإمارات لإنهاء صراع على السلطة في عدن ومحافظات جنوبية أخرى تعتبر معقل التحالف.

يهدف الاتفاق إلى منع فتح جبهة جديدة في الحرب، وسيضمن الاتفاق انضمام الانفصاليين الجنوبيين لحكومة هادي.

الوكالة عن دبلوماسي غربي: "تريد الرياض في نهاية الأمر صياغة اتفاق مع الحوثيين إلى جانب الاتفاق مع الجنوبيين لحشد الزخم للتوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب".

الوكالة عن غراهام غريفيث المحلل في منظمة كونترول ريسك ميدل إيست: "أعتقد أن أكثر النتائج تفاؤلا التي يمكن التوصل إليها هي وقف للقتال يمكن الحفاظ عليه ومجموعات من المفاوضات المطولة المستبعد أن تقود إلى تسوية واضحة وشاملة".

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