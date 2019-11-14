تونس: حركة النهضة تختار مرشحها لرئاسة الحكومة دون الإفصاح عنه

أعلن رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية عبد الكريم الهاروني، الخميس، أنه تم التوافق على اسم مرشح الحركة لرئاسة الحكومة الجديدة، دون أن يفصح عنه.
تصريحات الهاروني، جاءت خلال مؤتمر صحفي، نظم الخميس، عقب انعقاد الدورة الـ33 لمجلس شورى حركة النهضة بالعاصمة تونس.
والأربعاء، كشفت مصادر تونسية واسعة عن أسماء 6 شخصيات، مرشّحة بقوة لرئاسة الحكومة المقبلة.
وقال مصدر مقرب من مفاوضات تشكيل الحكومة، رفض الكشف عن اسمه، للأناضول إن الأسماء المرشحة لترؤس الحكومة الجديدة أغلبها من المستقلين.
وأضاف المصدر، أن من بين المرشحين، منجي مرزوق، وتوفيق الراجحي، وفاضل عبد الكافي، والحبيب كراولي، ومروان العباسي وإلياس الفخفاخ.
وفازت حركة "النهضة"، في انتخابات تشريعية، أجريت في 6 أكتوبر/تشرين أول الماضي، بالمركز الأوّل بـ52 مقعدًا من أصل 217، وبذلك فهي الحزب المعني وفق الدستور التونسي بتشكيل الحكومة المقبلة.