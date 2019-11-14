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سياسة|تونس

تونس: حركة النهضة تختار مرشحها لرئاسة الحكومة دون الإفصاح عنه

انتخب مجلس نواب الشعب بتونس (البرلمان) مرشح حركة النهضة راشد الغنوشي رئيسا له
انتخب مجلس نواب الشعب بتونس (البرلمان) مرشح حركة النهضة راشد الغنوشي رئيسا له
14/11/2019

أعلن رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية عبد الكريم الهاروني، الخميس، أنه تم التوافق على اسم مرشح الحركة لرئاسة الحكومة الجديدة، دون أن يفصح عنه.

تصريحات الهاروني، جاءت خلال مؤتمر صحفي، نظم الخميس، عقب انعقاد الدورة الـ33 لمجلس شورى حركة النهضة بالعاصمة تونس.

التفاصيل
  • تابع الهاروني، أن "رئيس الحركة راشد الغَنوشي، سيقدم الجمعة، الاسم الذي تم اختياره لرئيس الجمهورية قيس سعيّد"، ليكلفه رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة.
  • أردف "توصلنا للشخصية التي تنسجم مع سياسة مجلس الشورى، والتقارير التي قدمها المكتب التنفيذي (التابع للحركة) حول تقدم المفاوضات، والتي تستجيب لشروط تشكيل الحكومة".
  • لفت الهاروني، إلى أن اختيار الشخصية التي ترشحها النهضة جاء بعد حصيلة مشاورات مع أطراف سياسية ومنظمات وطنية، لم يحددها.
  • أضاف أن الحركة "ناقشت حوالي عشرة أسماء رشحت لهذا المنصب تجمع بينها الكفاءة والنزاهة والخبرة في الدولة والتعامل مع مختلف دواليبها".

والأربعاء، كشفت مصادر تونسية واسعة عن أسماء 6 شخصيات، مرشّحة بقوة لرئاسة الحكومة المقبلة.

وقال مصدر مقرب من مفاوضات تشكيل الحكومة، رفض الكشف عن اسمه، للأناضول إن الأسماء المرشحة لترؤس الحكومة الجديدة أغلبها من المستقلين.

وأضاف المصدر، أن من بين المرشحين، منجي مرزوق، وتوفيق الراجحي، وفاضل عبد الكافي، والحبيب كراولي، ومروان العباسي وإلياس الفخفاخ.

وفازت حركة "النهضة"، في انتخابات تشريعية، أجريت في 6 أكتوبر/تشرين أول الماضي، بالمركز الأوّل بـ52 مقعدًا من أصل 217، وبذلك فهي الحزب المعني وفق الدستور التونسي بتشكيل الحكومة المقبلة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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