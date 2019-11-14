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ترمب: عقدت "اجتماعا رائعا وإيجابيا للغاية" مع أردوغان

المؤتمر الصحفي لترمب (يمين) وأردوغان (يسار)
المؤتمر الصحفي لترمب (يمين) وأردوغان (يسار)
13/11/2019

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه عقد "اجتماعا رائعا وإيجابيا للغاية" مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض.

التفاصيل
  • الرئيس الأمريكي أشار في مؤتمر صحفي مع أردوغان إلى أنه "من أشد المعجبين بالرئيس (التركي)".
  • ترمب أضاف أنه يأمل أن يتمكن البلدان من حل خلافاتهما بشأن شراء أنقرة منظومة صواريخ (إس-400) الروسية.
  • الرئيس الأمريكي أشار إلى أن وقف إطلاق النار في شمال سوريا بين تركيا والقوات الكردية صامد إلى حد كبير، واصفا الوضع بأنه "معقد" حيث يتقاتل الجانبان منذ "مئات السنين".
  • الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن بلاده هي "أكثر شريك موثوق للولايات المتحدة لتحقيق هدفها في سوريا ويجب أن تكون كذلك".
  • أردوغان قال إنه "أصيب بخيبة أمل" من تعليقات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، التي اعتبر فيها أن الحلف الأطلسي بات في حالة "وفاة دماغية".
  • الرئيس التركي وصف تصريحات نظيره الفرنسية بأنها "غير المقبولة".
أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي بين الرئيسين

تصريحات ترمب

  • أجرينا مباحثات بناءة مع الرئيس أردوغان وتركيا شريك استراتيجي لنا.
  • التحالف الأمريكي التركي يمكن أن يكون قوة كبيرة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار ليس فقط بالشرق الأوسط بل أبعد من ذلك.
  • الاتفاق التركي الأمريكي يعد قوة مهمة بالنسبة للناتو والشرق الأوسط.
  • سعيد بتعاون تركيا في مكافحة الإرهاب والرئيس أردوغان يحارب الإرهاب تماما مثلما نحاربه نحن.
  • تركيا ساعدتنا كثيرا في ملف "البغدادي".
  • مسألة "إس 400" الروسية تولّد مصاعب وآمل أن نتمكن من حل هذه المشكلة.
  • المسؤولون في البلدين يعملون بجد لحل قضية "إف 35".
  • وقف إطلاق النار في سوريا يمضي قدما رغم التعقيدات.
  • أوربا لم تساهم ماديا بما فيه الكفاية في موضوع اللاجئين بتركيا.
  • تركيا أنفقت على اللاجئين 40 مليار دولار وأوربا ساهمت بـ3 مليار دولار فقط.
  • تركيا لديها ثاني أكبر قوة مسلحة في الناتو بعد الولايات المتحدة وتزيد من إنفاقها الدفاعي بالحلف بخلاف الكثير من الدول.

تصريحات أردوغان

  • متفقون على تطوير العلاقات التركية الأمريكية وتعميق تعاوننا على أرضية سليمة.
  • عازمون على فتح صفحة جديدة في علاقاتنا بشكل يتناسب مع التحالف بيننا وروابطنا المتجذرة.
  • أكّدنا مع ترمب على إرادتنا المتبادلة في مكافحة المنظمات التي تهدد أمننا القومي.
  • تركيا والولايات المتحدة يمكنهما العمل سوية من أجل إنهاء تنظيم الدولة بالكامل وإحلال السلام والاستقرار في سوريا.
  • بعض الأطراف متعاطفة مع التنظيمات الإرهابية ومستاؤون من الاتفاق التركي الأمريكي ويحاولون تضليل الرأي العام عبر أخبار كاذبة ويسعون لتعكير علاقاتنا الثنائية.
  • ملتزمون باتفاقنا مع الولايات المتحدة من أجل إيجاد حل مستدام للأزمة السورية.
  • تركيا أكثر شريك موثوق للولايات المتحدة لتحقيق هدفها في سوريا ويجب أن تكون كذلك.
  • تركيا الحليف الوحيد في الناتو الذي كافح ضد تنظيم الدولة وجهًا لوجه.
  • من الأهمية بمكان أن تستعيد الدول مواطنيها من تنظيم الدولة.
  • التوغل في سوريا وجه ضربة لخطط حزب العمال الكردستاني.
  • أمنا عودة 365 ألف سوري لأراضيهم في المناطق التي حررناها بالشمال السوري كما بدأت عودتهم إلى مدنهم وقراهم بعد عملية "نبع السلام".
  • لدينا أيضا جهود خاصة بشأن الكلدانيين والإيزيديين والمسيحيين، ووفرنا لهم فرصة إقامة عباداتهم الخاصة في معابدهم.
  • عشرات الآلاف من الأبرياء فقدوا حياتهم بسبب عدم تفعيل الدعوة التي وجهتها خلال قمة العشرين في أنطاليا عام 2015 لإقامة المنطقة الآمنة في وقتها (في سوريا).
  • نعتقد بضرورة عدم الخلط بين الملفات السياسية والتجارية، وفي هذا السياق يعمل وزراؤنا لرفع حجم التبادل التجاري بيننا إلى 100 مليار دولار.
  • القرارات التي اتخذت في مجلس النواب الأمريكي حيال بلادنا آلمت الأمة التركية وهدفها هو إلقاء الظلال على علاقاتنا.
  • يجب أن يكون المؤرخون هم أصحاب القرار فيما يخص مسألة جرت قبل 104 أعوام في ظروف الحرب وليس السياسيين.
  • منظمة غولن أرادت عبر محاولة انقلاب فاشلة الإطاحة بالنظام الدستوري في تركيا.
  • أكدنا خلال لقائنا مع الأمريكيين على طلبنا وتطلعنا حيال ضرورة إنهاء وجود منظمة غولن في الولايات المتحدة.
  • قدمنا للجانب الأمريكي العديد من الوثائق وخاصة خلال زيارتنا هذه، بشأن تسليم زعيم منظمة غولن إلى تركيا.
  • لا يمكن قبول استمرار الولايات المتحدة في إيواء من قام بمحاولة الانقلاب في تركيا.
  • أبلغت ترمب مرة أخرى أنه يمكننا شراء صواريخ باتريوت إذا تم تقديم عرض وفق الشروط المطلوبة.
  • أخبرت ترمب أننا على استعداد لمواصلة التزاماتنا مع الكونغرس الأمريكي من خلال الحوار البناء.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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