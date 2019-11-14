ترمب: عقدت "اجتماعا رائعا وإيجابيا للغاية" مع أردوغان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه عقد "اجتماعا رائعا وإيجابيا للغاية" مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض.

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الرئيس الأمريكي أشار في مؤتمر صحفي مع أردوغان إلى أنه "من أشد المعجبين بالرئيس (التركي)".

ترمب أضاف أنه يأمل أن يتمكن البلدان من حل خلافاتهما بشأن شراء أنقرة منظومة صواريخ (إس-400) الروسية.

الرئيس الأمريكي أشار إلى أن وقف إطلاق النار في شمال سوريا بين تركيا والقوات الكردية صامد إلى حد كبير، واصفا الوضع بأنه "معقد" حيث يتقاتل الجانبان منذ "مئات السنين".

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن بلاده هي "أكثر شريك موثوق للولايات المتحدة لتحقيق هدفها في سوريا ويجب أن تكون كذلك".

أردوغان قال إنه "أصيب بخيبة أمل" من تعليقات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، التي اعتبر فيها أن الحلف الأطلسي بات في حالة "وفاة دماغية".

الرئيس التركي وصف تصريحات نظيره الفرنسية بأنها "غير المقبولة".

أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي بين الرئيسين

تصريحات ترمب

أجرينا مباحثات بناءة مع الرئيس أردوغان وتركيا شريك استراتيجي لنا.

التحالف الأمريكي التركي يمكن أن يكون قوة كبيرة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار ليس فقط بالشرق الأوسط بل أبعد من ذلك.

الاتفاق التركي الأمريكي يعد قوة مهمة بالنسبة للناتو والشرق الأوسط.

سعيد بتعاون تركيا في مكافحة الإرهاب والرئيس أردوغان يحارب الإرهاب تماما مثلما نحاربه نحن.

تركيا ساعدتنا كثيرا في ملف "البغدادي".

مسألة "إس 400" الروسية تولّد مصاعب وآمل أن نتمكن من حل هذه المشكلة.

المسؤولون في البلدين يعملون بجد لحل قضية "إف 35".

وقف إطلاق النار في سوريا يمضي قدما رغم التعقيدات.

أوربا لم تساهم ماديا بما فيه الكفاية في موضوع اللاجئين بتركيا.

تركيا أنفقت على اللاجئين 40 مليار دولار وأوربا ساهمت بـ3 مليار دولار فقط.

تركيا لديها ثاني أكبر قوة مسلحة في الناتو بعد الولايات المتحدة وتزيد من إنفاقها الدفاعي بالحلف بخلاف الكثير من الدول.

تصريحات أردوغان