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بلومبيرغ: تزايد المؤشرات على احتمال انتهاء مقاطعة قطر وسط زخم في جهود الوساطة

العاصمة القطرية الدوحة
العاصمة القطرية الدوحة
14/11/2019

نقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، الأربعاء عن مسؤول خليجي القول إن الجهود المبذولة لإنهاء المقاطعة التي تقودها السعودية ضد قطر تكتسب زخما.

احتمال انتهاء المقاطعة
  • بلومبيرغ ذكرت أن قرب انطلاق النسخة الرابعة والعشرين من كأس الخليج لكرة القدم في الدوحة يسهم في تمهيد الطريق لتحقيق تقدم محتمل.
  • الوكالة نقلت عن مسؤول وصفته بأنه مطلع، وذكرت أنه طلب عدم ذكر اسمه، أن الوساطة تركز حاليا على العلاقات بين قطر والسعودية، على أن يتم ضم الإمارات لها لاحقا.
  • السعودية والإمارات والبحرين أكدت مشاركة منتخباتها في البطولة المقرر انطلاقها خلال الشهر الجاري.
  • بلومبيرغ نقلت عن مسؤول سعودي بارز القول في واشنطن الأسبوع الماضي إن قطر بدأت أيضا في اتخاذ خطوات لإصلاح علاقاتها مع جيرانها.
  • بلومبيرغ: في الوقت التي تُعِد فيه السعودية لإطلاق الطرح الأوّلي لعملاقها النفطي "أرامكو" فإن هناك مؤشرات على أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يحاول حل الصراعات التي تلقي بظلالها على الاستقرار السياسي للمملكة.
  • بلومبيرغ: ولي العهد السعودي يكثف الجهود لإنهاء الصراع المستمر في اليمن منذ أربع سنوات.
  • المسؤول الخليجي: الكويت تلعب دورا رئيسيا في المحاولة الحالية.
خلفيات
  • كانت الدول الخليجية الثلاث، إلى جانب مصر، قد قطعت كافة علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر في 5 يونيو/حزيران 2017.    
  • اتهمت الدول الأربع  قطر "بدعم الإرهاب"، وهي اتهامات نفتها الدوحة مرارا وتكرارا.
  • قادت الكويت محاولات عدة خلال الفترة الماضية لحل الأزمة وتهيئة الأجواء بين البلدان الخليجية.
  • حثت الكويت السعودية على المشاركة في بطولة كأس الخليج كبادرة حسن نية بهدف تهدئة التوترات.
المصدر : بلومبرغ + وكالة الأنباء الألمانية
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