بعد انتقادها للسيسي وزوجته.. حبس فتاة مصرية بتهمة نشر أخبار كاذبة

أعلن المحامي المصري نبيه الجنادي انتهاء التحقيق مع الناشطة رضوى محمد التي اعتقلت من داخل منزلها وشغل مصيرها منصات التواصل الاجتماعي على مدار يومين.

الظهور

الجنادي كتب عبر صفحته في فيسبوك: انتهاء التحقيق مع رضوى محمد في نيابة أمن الدولة. وجهت لها النيابة اتهامات مشاركة جماعة "إرهابية" علي العلم بأغراضها، وإذاعة أخبار كاذبة، واستخدام حساب على موقع التواصل الاجتماعي لنشر تلك الأخبار.

الجنادي: قررت النيابة حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

ناشد الجنادي وكذلك الحقوقية منى سيف، الجميع بمحاولة الوصول لأهل رضوى وإخبارهم بمكان ابنتهم لطمأنتهم.

قال حساب "صوت الزنزانة" المعني بالمعتقلين في مصر إن النيابة سوف تستكمل التحقيق مع رضوى غدًا.

المحامين بيحاولوا يوصلوا لاهل #رضوى_محمد عشان يطمنوهم لأنها مش حافظة الأرقام. لو حد يقدر يساعد يبقى كتر خيره pic.twitter.com/aC9uxJtf0i — Mona Seif (@Monasosh) November 13, 2019

محمد علي يتوعد

قبل الإعلان عن ظهور رضوى بقليل، علق الفنان والمقاول المصري محمد علي قائلًا "دفاعي عن رضوى يعنى دفاعي عن بناتنا وإخواتنا النساء.. إزاي يتاخدوا مننا كده.. ازاى عرضنا انتهك".

علي: رضوى بنت مصرية جريئة وزيها كتير مشكلتها مع النظام إن صوتها بقى ليه تأثير.

محمد علي طلب من الشعب المصري الاستعداد لـ "ثورة عارمة" للتحرر من "دولة الظلم".

https://twitter.com/ZenzanaVoice/status/1194733998305624069?ref_src=twsrc%5Etfw

قبل يومين، تصدر وسم (#رضوى_فين) قائمة الأعلى تداولا في موقع تويتر بمصر، بعد ما ذكره محمد علي عن اختفاء الناشطة التي نشرت فيديوهات تهاجم فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي وزوجته انتصار.

مساء الثلاثاء، أعلن محمد علي أنه تلقى رسالة صوتية، تؤكد محاصرة قوات الأمن المركزي لمكان إقامة رضوى، وخوفها من إلقاء القبض عليها، لينتشر الوسم الذي يوجه السؤال للسلطات الأمنية عن مكانها ومطالبات بإطلاق سراحها.

خلفيات

في العشرين من سبتمبر/أيلول الماضي، اندلعت احتجاجات في القاهرة وعموم مصر مطالبة برحيل السيسي، كان قد دعا إليها محمد علي بعد بثه سلسلة فيديوهات اتهم فيها السيسي وزوجته وابنهما محمود وقيادات في الجيش، بالفساد وإهدار المال العام لصالح الرفاهية وبناء القصور.

تفاعل ملايين المصريين مع دعوات محمد علي، واعتقل على أثر تلك المظاهرات ما يزيد عن 4 آلاف شخص وفق منظمات حقوقية.

اتخذت الحكومة المصرية عقب الاحتجاجات سلسلة من الإجراءات لاحتواء الغضب الشعبي، منها إعادة نحو مليون مصري إلى بطاقات الدعم وخفض أسعار الوقود.

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