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العراق: قتلى وعشرات المصابين في احتجاجات بغداد

مصور من رويترز ذكر أن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية والرصاص المطاطي
مصور من رويترز ذكر أن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية والرصاص المطاطي
14/11/2019

قُتل أربعة متظاهرين وأصيب 62 آخرون اليوم في بغداد، وفق مصادر طبية، بعدما أصيبوا بقنابل غاز أطلقتها القوات الأمنية باتجاه المحتجين قرب جسر السنك المتاخم لساحة التحرير.

التفاصيل
  • وكالة فرانس برس نقلت عن مصادر  أن 62 شخصا أصيبوا بجراح اليوم قرب جسر السنك المتاخم لساحة التحرير بوسط العاصمة، حيث يواصل آلاف العراقيين موجة احتجاجات مناهضة للحكومة.
  • وكالة رويترز نقلت عن مصادر أن أحد المحتجين توفي في الحال بعدما أصابت عبوة غاز مسيل للدموع رأسه، فيما توفي الآخر في المستشفى متأثرا بجراح من قنبلة صوت أطلقتها قوات الأمن.
  • مصور من رويترز ذكر أن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية والرصاص المطاطي وعبوات الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق مئات المحتجين الذين تجمعوا قرب ساحة التحرير.
  • قالت المصادر الطبية إن معظم المصابين يعانون من اختناق بسبب الغاز المسيل للدموع أو أصيبوا بالرصاص المطاطي ونقلوا إلى المستشفى.
  • قال المحتجون إن قوات الأمن كثفت إطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في وقت مبكر اليوم الخميس.
  • تدعو المنظمات الحقوقية القوى الأمنية إلى وقف استخدام هذا النوع "غير المسبوق" من القنابل التي يبلغ وزنها عشرة أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع العادية.
يطالب المتظاهرون بتغيير النظام السياسي الطائفي ورحيل النخبة الحاكمة برمتها.
خلفيات
  • قتل أكثر من 300 شخص منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول مع إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على حشود المتظاهرين.
  • اتخذت حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعض الإجراءات في مسعى لنزع فتيل الاضطرابات بما في ذلك تقديم مساعدات للفقراء وتوفير المزيد من فرص العمل لخريجي الجامعات.
  • لكن الحكومة فشلت في مواكبة المطالب المتزايدة للمتظاهرين الذين يدعون الآن إلى تغيير النظام السياسي الطائفي ورحيل النخبة الحاكمة برمتها.
المصدر : وكالات
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