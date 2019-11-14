إعلان وقف إطلاق النار في غزة وارتفاع عدد الشهداء

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم منزلا بدير البلح وسط قطاع غزة ما أدى لاستشهاد 8 معظمهم من عائلة واحدة بينهم أطفال، فيما ردت المقاومة بقصف إسرائيل بالقذائف.

ووافقت حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل على مقترح مصري بوقف لإطلاق النار بدءا من صباح اليوم الخميس، فيما ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على غزة فجر الثلاثاء، إلى 34 شهيدا و111 جريحًا.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، ظهر اليوم، إنه تم رصد 5 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، حيث تمكنت منظومة القبة الحديدية من اعتراض قذيفتْن، فيما دوت صافرات الإنذار مجددًا.

وخلال اليومين الماضيين، واصل جيش الاحتلال قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة، ويقول إنه يستهدف مواقع لحركة الجهاد الإسلامي، بعد أن أعلن اغتيال القيادي العسكري فيها بهاء أبو العطا فجر الثلاثاء الماضي.

*وزارة الصحة- قطاع غزة 7:20ص||* 🚨 ارتفاع حصيلة التصعيد الاسرائيلي على قطاع غزة الى 34 شهيد بعد انتشال طفلين شهيدين في اعقاب استهداف منزل السواركة بدير البلح فجر اليوم بالاضافة الى اصابة 111 مواطن بجراح مختلفة. — د.أشرف القدرة (@press221) November 14, 2019

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نقلت وكالة الأناضول عن المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي مصعب بريم، قوله إن الحركة قررت قبول مقترح مصري بوقف لإطلاق النار ابتداءً من الخامسة من فجر اليوم.

البريم: التوافق على وقف إطلاق النار تم تنفيذه وفقًا لشروط المقاومة الفلسطينية والتي مثّلتها وقادتها حركة الجهاد الإسلامي.

في سياق الوساطة، كشف مسؤول إسرائيلي أمس أن هناك جهودًا يقوم بها الوسطاء لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، لافتًا إلى أنه في حال فشلت هذه الجهود فقد يشتد القتال، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

كانت حركة الجهاد قد قالت، الليلة الماضية، إنها وضعت شروطًا محددة للقبول بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، منها وقف إسرائيل للاغتيالات، ووقف استهداف مسيرات العودة الأسبوعية قرب حدود قطاع غزة، والتزام إسرائيل بتفاهمات كسر الحصار عن غزة (جرت نهاية عام 2018 بوساطة أممية ومصرية).

في وقت سابق قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد محمد الهندي، في لقاء مع الجزيرة، أنه إذا لم تستجب إسرائيل لهذه المطالب فإن الحركة ستستمر في المواجهة ومعها كل فصائل المقاومة.

مبعوث الأمم المتحدة للسلام بالشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، توجه مساء الثلاثاء إلى القاهرة، في محاولة للتوسط لتهدئة الوضع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، بحسب الإعلام الإسرائيلي.

استشهاد 8

رغم ذلك، دوت صافرات الإنذار قرابة الساعة السادسة صباحًا في بلدات إسرائيلية.

الاحتلال قصف فجر اليوم منزل عائلة أبو ملحوس في منطقة "البركة" في دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد ستة أشخاص، بينهم نساء وأطفال، وإصابة 13 شخصًا بجروح متفاوتة تم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في القطاع المحاصر.

كذلك أعلنت وزارة الصحة في غزة، وصول جثماني طفلين شهيدين إلى مستشفى شهداء الأقصى.

مراسل الجزيرة أفاد بانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في غزة بعد غارات جوية إسرائيلية على القطاع، وواصل الطيران الحربي التحليق فوق الأجواء.

ردًا على القصف الإسرائيلي تعرضت مدينتا عسقلان وأسدود على شاطئ المتوسط لوابل من الصواريخ أطلقت من قطاع غزة، وسط دوي متتابع لصافرات الإنذار.

الاحتلال الإسرائيلي استهدف خلال اليومين الماضيين مواقع عدة امتدت بين أقصى جنوب قطاع غزة وشماله وشرقه.

في المقابل، أعنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن صواريخها وصلت إلى مواقع استراتيجية في قلب إسرائيل خلال جولة التصعيد التي بدأت منذ فجر الثلاثاء.

بحسب هيئة الإسعاف الإسرائيلية، فإن 65 إسرائيليًا خضعوا لعلاجات متنوعة من نوبات هلع وإصابات بسبب الدفعات الصاروخية التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية من القطاع، ردًا على القصف الإسرائيلي المتواصل.وأعلن الاحتلال الأربعاء رصده إطلاق 360 قذيفة منذ الثلاثاء.

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