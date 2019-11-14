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أردوغان: لا يمكننا التخلي عن "إس-400" ونتمنى التوافق حول إف-35

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يمين) ونظيره التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يمين) ونظيره التركي رجب طيب أردوغان
14/11/2019

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه لا يمكن لتركيا التخلي عن منظومة "إس-400″ الروسية للدفاع الجوي، وتتمنى التوافق حول موضوع مقاتلات الـ"إف-35".

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة خلال رحلة العودة من الولايات المتحدة الأمريكية.

أبرز تصريحات أردوغان
  • قلنا للجانب الأمريكي إن بإمكاننا شراء منظومات الـ"باتريوت"، ونرى أن مقترح إلغاء منظومة الـ"إس-400″ بالكامل في هذا الإطار يعد مساسًا في حقوقنا السيادية.
  • أتمنى التوصل إلى نتيجة إيجابية في نهاية المباحثات حول مقاتلات الـ"إف-35″، ورأيت ترمب إيجابيًا وبنّاء في مواقفه.
  • لا يمكننا التخلي عن منظومة إس-400 والتوجه إلى الباتريوت، وأبلغنا الأمريكان برغبتنا في شراء الأخيرة أيضا إلى جانب الاحتفاظ بالأولى.
  • أريد أن تكون الولايات المتحدة وروسيا صديقتين لتركيا، وجهودنا ترمي إلى هذه الغاية.
  • إذا تلقينا موقفا إيجابيا من دول حلف شمال الأطلسي حيال المنطقة الآمنة في الشمال السوري، يمكننا في هذه الحالة أن نتخذ خطوة بشأنها ".
     

    منظومة الدفاع الجوي إس 400
إفساد العلاقة
  • أردوغان قال إن الجهات المعارضة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تبذل جهودا مكثفة لإفساد العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة.
  • أردوغان: ترمب يبذل جهدًا صادقًا من أجل حل المشاكل بين تركيا والولايات المتحدة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح الوطنية.
  • أردوغان: الجهات المعارضة لترمب تبذل جهودا مكثفة لإفساد علاقاتنا.
  • أردوغان: الحوار القائم على المعلومة الصحيحة هو السبيل لحل اختلافات وجهات النظر بين تركيا والولايات المتحدة.
  • أردوغان: قدمت معلومات مفصلة لترمب والسيناتورات الذين التقيت بهم في البيت الأبيض بخصوص المسألة الأرمنية وأحداث 1915، وشرحت لهم أن تسييس الأحداث التاريخية خطأ فادح.
  • عن تصريحات السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، ضد تركيا، قال أردوغان: "قلت له ما يلزم قوله فقد تلقى درسه اليوم".
  • الرئيس التركي تطرق إلى رسالة ترمب التي تجاوز فيها بحقه، قائلًا: "لم يبد ترمب أي رد فعل حين أعدت إليه رسالته".
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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