أردوغان: لا يمكننا التخلي عن "إس-400" ونتمنى التوافق حول إف-35

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه لا يمكن لتركيا التخلي عن منظومة "إس-400″ الروسية للدفاع الجوي، وتتمنى التوافق حول موضوع مقاتلات الـ"إف-35".

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة خلال رحلة العودة من الولايات المتحدة الأمريكية.

أبرز تصريحات أردوغان

قلنا للجانب الأمريكي إن بإمكاننا شراء منظومات الـ"باتريوت"، ونرى أن مقترح إلغاء منظومة الـ"إس-400″ بالكامل في هذا الإطار يعد مساسًا في حقوقنا السيادية.

أتمنى التوصل إلى نتيجة إيجابية في نهاية المباحثات حول مقاتلات الـ"إف-35″، ورأيت ترمب إيجابيًا وبنّاء في مواقفه.

لا يمكننا التخلي عن منظومة إس-400 والتوجه إلى الباتريوت، وأبلغنا الأمريكان برغبتنا في شراء الأخيرة أيضا إلى جانب الاحتفاظ بالأولى.

أريد أن تكون الولايات المتحدة وروسيا صديقتين لتركيا، وجهودنا ترمي إلى هذه الغاية.

إذا تلقينا موقفا إيجابيا من دول حلف شمال الأطلسي حيال المنطقة الآمنة في الشمال السوري، يمكننا في هذه الحالة أن نتخذ خطوة بشأنها ".

منظومة الدفاع الجوي إس 400

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