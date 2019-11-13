26 شهيدا وعشرات الجرحى حصيلة التصعيد الإسرائيلي في غزة [فيديو]

وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، الأربعاء، أن 26 شخصا استشهدوا، فيما أصيب 71 آخرون، جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وزارة الصحة بغزة، قالت في بيان لها إن فلسطينيا استشهد في غارة جوية إسرائيلية استهدفته بمدينة غزة ليرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا، الأربعاء، جراء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي إلى 14 فلسطينيا.