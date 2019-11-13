مصر: ارتفاع ضحايا حريق في خط نقل مواد بترولية إلى 6 قتلى [فيديو]

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا حادث اشتعال النيران في خط نقل مواد بترولية، إلى 6 قتلى و15 مصابًا، شمالي البلاد.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال محافظ البحيرة (شمال) اللواء هشام آمنة، في تصريح متلفز لفضائية "صدى البلد" الخاصة، إن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب 11 آخرون في حادث اشتعال النيران في خط نقل مواد بترولية يمر بأراض زراعية، بمحافظة البحيرة، شمالي مصر، قبل ان تعلن وزارة الصحة عن عدد الضحايا.

وأوضح بيان الصحة المصرية: "وفاة 6 أشخاص وإصابة 15 آخرين، وتم الدفع بـ20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين، ورفع حالة الاستعداد في المستشفيات بالمحافظة إلى الدرجة القصوى".

وأشار محافظ البحيرة في تصريحه إلى أن الحادث وقع إثر محاولة للاستيلاء على مواد بترولية، وقوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق.

وأضاف أن قوات الشرطة أوقفت شخص إثر اتهامه بمحاولة الاستيلاء على المواد البترولية، ما أدى إلى تسريب مادة بترولية سريعة الاشتعال (بنزين) على أراض زراعية ومصرف مائي مجاور لخط نقل المواد البترولية

التفاصيل

صحيفة الأهرام المصرية (حكومية)، كانت قد قالت، الأربعاء، إن حريقا هائلا نشب في خط بترول بمركز إيتاي البارود بمحافطة البحيرة (شمال القاهرة)، فيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن سقوط قتلى.

الصحيفة قالت إن الحماية المدنية بالبحيرة، تلقت إخطارا من الأهالي، باشتعال النيران بخط بترول قادم من القاهرة إلى الإسكندرية، أدى الحريق إلى ارتفاع ألسنة النيران وتصاعد الأدخنة بكثافة.

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر حريقا كبيرة وجثة مشتعلة وتجمهر للأهالي لمحاولة إطفاء النيران.

مصدر بمرفق الإسعاف بمحافظة البحيرة قال لموقع القاهرة 24 المحلي، إن الإسعاف استقبل 8 جثث متفحمة و5 أشخاص مصابين بحروق متفرقة جراء اشتعال النيران.