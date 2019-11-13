لبنان.. مقتل شخص خلال احتجاجات بعد كلمة عون

قتل متظاهر الثلاثاء في منطقة خلدة جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت خلال عملية إغلاق المتظاهرين الطرق بالعاصمة بعيد انتهاء بث مقابلة مع رئيس الجمهورية، ميشال عون.

التفاصيل

إحدى السيارات رفضت الوقوف بعدما قطع المتظاهرون الطريق السريع في خلدة، وعندما حاول علاء أبو فخر منعه، ترجّل أحد الراكبين من السيارة وأطلق ثلاث رصاصات عليه وأصابه في رأسه أمام عائلته.

عقب نقله إلى مستشفى كمال جنبلاط، فارق علاء أبو فخر الحياة.

قالت قناة الجديد اللبنانية إن "السيارة التي أطلق النار منها على أبو فخر تعود ملكيتها إلى قيادة الجيش اللبناني".

القتيل عضو في الحزب السياسي الذي يقوده الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي كان خصما لعون خلال الحرب الأهلية.

حث جنبلاط أنصاره على التحلي بالهدوء خلال زيارة للمستشفى التي نقل إليها الرجل.

قال الجيش في بيان إن جنديا فتح النار لتفريق محتجين كانوا يغلقون أحد الطرق في خلدة مما أدى إلى إصابة شخص. وجرى اعتقال الجندي وباشرت قيادة الجيش التحقيق بالموضوع.

احتجاجات جديدة

بعد انتهاء المقابلة التي أجريت مع عون في قصر بعبدا الرئاسي، هرع المتظاهرون اللبنانيون إلى الطرق الأساسية في البلاد وقطعوها.

اعتبر المتظاهرون أن كلمة عون استفزازية، كما حملت مواقف تستهتر بالانتفاضة بما في ذلك دعوة من لم يعجبه الحال إلى الهجرة من البلد حيث قال "إذا ما عاجبهم ولا حدا آدمي بالسلطة يروحوا يهاجروا".

كما حمل عون المتظاهرين تردي الأوضاع في البلاد بقوله إن هناك نكبة ستحصل إذا استمروا باحتجاجاتهم.

اعتبر المتظاهرون أن كلمة عون استفزازية وأنها حملت مواقف تستهتر بالانتفاضة (رويترز)

مقابلة عون

أشار عون إلى عدم حدوث انفراجه في المحادثات بشأن تشكيل حكومة جديدة تحل محل حكومة سعد الحريري المستقيلة. وقال إن الحريري الذي استقال في 29 أكتوبر/ تشرين الأول متردد في تولي منصب رئيس الحكومة مجددا.

قال عون أيضا إن حكومة التكنوقراط التي يطالب بها الكثير من المحتجين لن تكون قادرة على حكم لبنان ويجب أن تضم عددا من السياسيين.

قال عون مخاطبا المحتجين في حديثه "إذا ستكملون هكذا سوف تضربون لبنان وتضربون مصالحكم. مصالحكم بتروح وبنروح معها وأنا أضعكم أمام هذا الخيار. نحن نعمل ليلا نهار لنرتب الوضع وإذا بقيوا (ظلوا) مكملين في (ستحدث) نكبة وإذا توقفوا مازال هناك مجال لأن نصلح".

حث عون اللبنانيين كذلك على ألا يهرعوا إلى البنوك لسحب الأموال، التي قال إنها آمنة.

تقول مصادر سياسية إن الحريري يرغب في أن يكون رئيس وزراء لحكومة من التكنوقراط يعتقد أنها ستكون في وضع أفضل للحصول على الدعم المالي الدولي الذي تحتاج إليه البلاد بشدة.

لكن حزب الله وحليفه حركة أمل يعتقدان أن الحريري يهدف في الأساس لإبعاد حزب الله عن الحكومة.

تصنف الولايات المتحدة حزب الله منظمة إرهابية. وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يوم الإثنين إن المحادثات مستمرة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة وإن حزب الله يرغب في ترك المجال مفتوحا أمام التوصل إلى اتفاق.

قال عون وهو حليف سياسي لحزب الله إنه ينتظر الحصول على ردود قبل الدعوة لإجراء مشاورات رسمية مع أعضاء البرلمان لاختيار رئيس الوزراء الجديد. وأضاف "حكومة تكنوقراط صرف لا يمكنها تحديد سياسة البلد، وأنا أؤيد تشكيل حكومة نصف سياسية ونصف تكنوقراط".

احتجاجات لبنان