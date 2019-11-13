غزة.. شهداء جدد جراء غارات الاحتلال والمقاومة تمطر إسرائيل بالصواريخ

جدد الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، غاراته على قطاع غزة ما أدى لاستشهاد 6، فيما أطلقت فصائل المقاومة رشقات صاروخية مكثفة تجاه مستوطنات "غلاف غزة" وجنوب إسرائيل.

وطالبت السلطة الفلسطينية بتدخل دولي فوري، وقالت إنها تجري اتصالات إقليمية ودولية مكثفة لوقف العدوان على القطاع المحاصر، وأكدت في بيان أنه يجب عدم السماح للمتنافسين في الانتخابات الإسرائيلية باستخدام الدم الفلسطيني "ورقة انتخابية".

وخلف القصف الإسرائيلي على غزة منذ فجر أمس الثلاثاء، 18 شهيدًا، بالإضافة إلى 50 جريحًا بينهم 23 طفلًا، وكان من أبرز الشهداء القيادي العسكري في حركة الجهاد الإسلامي بهاء الدين أبو العطا وزوجته.

وتوعدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، الاحتلال برد مزلزل، وشددت على أن الساعات القادمة ستضيف عنوانا جديدا إلى "سجل هزائم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"، وتعهدت بأنها لن تسمح بإعادة سياسة الاغتيالات.

واعتبرت غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي تجاوز كل الخطوط الحمراء.

تواصل القصف بعد هدوء نسبي

جددت فصائل المقاومة إطلاق القذائف الصاروخية، وذلك بعد ساعات من الهدوء النسبي، عقب غارات مكثفة شنها الطيران الحربي على مواقع مختلفة بالقطاع.

مصادر محلية في قطاع غزة قالت إن أصوات انفجارات سمعت على حدود غزة ناجمة اعتراض "القبة الحديدية" للصواريخ.

دوت صافرات الإنذار عدة مرات في ساعات الصباح الباكر، في مستوطنات "غلاف غزة" ومنطقة معبر كرم أبو سالم، ومحيط مدينة القدس، وفي عدة مناطق وبلدات جنوبي إسرائيل، بعد إطلاق فصائل المقاومة رشقات صاروخية.

وسائل الإعلام الاسرائيلية، قالت صباح اليوم، إن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات "غلاف غزة"، نتيجة إطلاق الصواريخ والقذائف من القطاع باتجاه إسرائيل.

الإعلام الإسرائيلي: القبة الحديدية تمكنت من إسقاط عدد من الصواريخ.

غزة جريحة يا عرب💔. pic.twitter.com/NKUhmznh2X — مؤمن زعيتر | Momen Zuaiter 🇵🇸 (@mo_ztr) November 12, 2019

200 قذيفة

هيئة البث الإسرائيلي (مكان): تجدد صباح اليوم إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل بعد أن ساد الليلة الماضية الهدوء الحذر منطقة الجنوب.

مكان: جرى منذ صباح أمس إطلاق أكثر من 200 قذيفة صاروخية. وتمكنت منظومة القبة الحديدة من اعتراض معظمها أي ما يقارب 90%.

جيش الاحتلال أعلن أمس أنه شن دفعة ثالثة من الغارات على أهداف تابعة لحركة الجهاد في القطاع.

مكان: سددنا ضربات إلى أهداف تابعة للجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

مكان: طائرات من سلاح الجو أغارت قبل منتصف الليلة الماضية على منصات تحت أرضية وأخرى على الأرض لإطلاق قذائف صاروخية بالإضافة الى بنى تحتية ومقار قيادية للجهاد الإسلامي.

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قال إن جيش الاحتلال شن 30 غارة جوية ومدفعية على مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر الثلاثاء.

كانت حكومة الاحتلال قد عطلت حركة القطارات والمدارس وأغلقت عدة طرق رئيسية محاذية للقطاع.

جيش الاحتلال أعلن حالة الاستنفار حتى مسافة 80 كيلومترًا، واستدعى مئات من جنود الاحتياط.

ورقة انتخابية

من ناحيته، قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، إن سياسة الاغتيالات التي يعتبرها الاحتلال جزءًا من عقيدته الأمنية لم ولن تنجح في تغيير العقيدة القتالية لدى فصائل المقاومة.

هنية: جرائم الاحتلال تأتي في الوقت الذي اقتربت فيه القوى والفصائل من إعادة ترتيب البيت الفلسطيني.

هنية: الاحتلال يسعى لخلط الأوراق في محاولة يائسة لقطع الطريق على استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، طالب بتدخل دولي فوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، داعيًا الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى توفير الحماية للفلسطينيين في غزة والضفة.

اشتية: يجب عدم السماح للمتنافسين في الانتخابات الإسرائيلية باستخدام الدم الفلسطيني "ورقة انتخابية". الرئيس عباس يجري اتصالات مكثفة "لمنع العدوان من التدحرج".

اللهم إن غزة وأهلها في ودائعك يا من لا تضيع عنده الودائع ، اللهم أيّدنا بنصرك ، اللهم أيّدنا بنصرك ، اللهم أيّدنا بنصرك . .#اللهم_غزة 😔💔 pic.twitter.com/WNGisCGWlR — بنت الاقصى 💫 (@jSh8C3ArPE3Z4Zi) November 13, 2019

إدانات

منظمة التعاون الإسلامي: العدوان الإسرائيلي على غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية، ونحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد الخطير.

منظمة التعاون: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

جامعة الدول العربية: العدوان الإسرائيلي استمرار لمسلسل الإجرام المتصاعد للاحتلال، والتي تأتي في سياق محاولات إسرائيلية مكشوفة لتدفيع الشعب الفلسطيني أثمان مآزقها وأجنداتها من دماء أبنائه.

الجامعة العربية: جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل لن تزيده إلا إصرارًا وصمودًا وتمسكًا بأرضه، وهو ما يستدعي تدخلًا دوليًا عاجلًا وفاعلًا لوقف العدوان وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

البرلمان العربي: على المجتمع الدولي اتخاذ موقف دولي حازم لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، وإلزام الاحتلال بالإيقاف الفوري لعدوانه الغاشم على قطاع غزة واستهداف المدنيين العزل.

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