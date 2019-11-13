غزة تقاوم تحت القصف.. التطورات لحظة بلحظة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر أمس الثلاثاء، فيما ردت فصائل المقاومة بإمطار إسرائيل بالقذائف.

وخلف القصف الإسرائيلي على غزة منذ فجر أمس الثلاثاء، 21 شهيدًا، بالإضافة إلى 69 جريحًا بينهم 23 طفلًا، وكان من أبرز الشهداء القيادي العسكري في حركة الجهاد الإسلامي بهاء الدين أبو العطا وزوجته، فيما توعدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، الاحتلال برد مزلزل.

وجدد الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، غاراته على قطاع غزة ما أدى لاستشهاد عدد من الفلسطينيين، فيما أطلقت فصائل المقاومة رشقات صاروخية مكثفة تجاه مستوطنات "غلاف غزة" وبلدات في جنوب إسرائيل.

إليكم آخر تطورات اليوم الثاني من العدوان الإسرائيلي على غزة:

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