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سياسة

غزة تقاوم تحت القصف.. التطورات لحظة بلحظة

13/11/2019

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر أمس الثلاثاء، فيما ردت فصائل المقاومة بإمطار إسرائيل بالقذائف.

وخلف القصف الإسرائيلي على غزة منذ فجر أمس الثلاثاء، 21 شهيدًا، بالإضافة إلى 69 جريحًا بينهم 23 طفلًا، وكان من أبرز الشهداء القيادي العسكري في حركة الجهاد الإسلامي بهاء الدين أبو العطا وزوجته، فيما توعدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، الاحتلال برد مزلزل.

وجدد الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، غاراته على قطاع غزة ما أدى لاستشهاد عدد من الفلسطينيين، فيما أطلقت فصائل المقاومة رشقات صاروخية مكثفة تجاه مستوطنات "غلاف غزة" وبلدات في جنوب إسرائيل.

إليكم آخر تطورات اليوم الثاني من العدوان الإسرائيلي على غزة:
لحظة بلحظة

  • مراسل الجزيرة: استشهاد مواطنين اثنين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة مواطنين شرق خانيونس جنوبي غزة.

  • مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية تستهدف مجموعة من المواطنين شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة.
  • مراسل الجزيرة: ارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة إلى 22 شهيدا.
  • نتنياهو: سنواصل ضرب حركة الجهاد وإذا اعتقدوا أن إطلاق الصواريخ سيضعف إصرارنا فهم مخطئون.
  • وزارة الصحة الفلسطينية: 21 شهيدا من بينهم سيدة و69 إصابة بجراح مختلفة حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
  • المتحدث باسم جيش الاحتلال: تم استهداف مقر قيادة لواء خان يونس للجهاد الإسلامي ومخزن أسلحة وقطعة بحرية تابعة للحركة.
  • رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: على الإسرائيليين الانصياع بدقة إلى تعليمات قيادة الجبهة الداخلية.
  • نتنياهو: دمرنا خلال الـ 24 ساعة الماضية أهدافًا مهمة تابعة للجهاد الإسلامي.
  • نتنياهو: القبة الحديدية اعترضت 90% من الصورايخ التي أطلقت من غزة.
  • سرايا القدس: استهداف مدن القدس والخضيرة وتل أبيب وأسدود وعسقلان ونتيفوت بعشرات الصورايخ التي أصابت أهدافها بدقة عالية.
  • نتنياهو: سنواصل ضرب حركة الجهاد وإذا اعتقدوا أن إطلاق الصواريخ سيضعف إصرارنا فهم مخطئون.
  • مراسل الجزيرة: ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 18 جراء الغارات الإسرائيلية.
  • وزارة الصحة الفلسطينية: 4 شهداء في قصف إسرائيلي جديد على شرق غزة ليرتفع عدد الشهداء إلى 16.
  • المتحدث باسم جيش الاحتلال: استهدفنا قبل قليل عددًا من نشطاء الجهاد الإسلامي في شمال قطاع غزة.
  • مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية على مواقع شرق مدينة غزة تسفر عن سقوط إصابات.
  • مراسل الجزيرة: غارات إسرائيلية تستهدف شرق مدينة غزة.
  • مراسلة الجزيرة: القبة الحديدية تعترض عددا من الصواريخ جنوب عسقلان.
  • مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في مدينة رفح جنوب غزة وتدمره بالكامل.
  • مراسل الجزيرة: استشهاد فلسطيني جراء استهدافه بطائرة استطلاع جنوب غزة ليرتفع عدد الشهداء إلى 12.
  • المتحدث باسم جيش الاحتلال: شن غارات على أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في غزة.
  • مراسلة الجزيرة: غارات إسرائيلية على مواقع عدة في قطاع غزة.
  • مراسلة الجزيرة: القبة الحديدية تعترض صاروخين في منطقة سديروت قرب غزة.
  • مراسل الجزيرة: استشهاد فلسطيني جراء قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء منذ أمس إلى 11.
المصدر : الجزيرة مباشر
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