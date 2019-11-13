عشر خطوات.. خالد علي يطرح مبادرة لحل أزمة السجون في مصر

دعا المحامي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي، السلطات المصرية للإفراج عن المعتقلين السياسيين ضمن مبادرة من عشر نقاط تتعلق بملف السجون، وسط تشكيك في إمكانية تحقيقها.

مبادرة خالد علي

خالد علي طالب السلطات المصرية في تدوينه عبر فيسبوك، بالكف عن اصطناع أفلام، ونشر بيانات لتجميل الأوضاع في السجون. داعيا إلى "جعل الوضع جميلا فعلا بدلا من التجميل". وأوضح أن هناك ملفات عديدة يمكن تحسينها وتطويرها فعليًا، لكنه رهن ذلك بتوافر الإرادة السياسة لتحقيق كل ذلك.

من بين الأفكار القابلة للتطبيق وفق مبادرة خالد علي:

إخلاء سبيل المعتقلين على ذمة القضية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وتضم متظاهري انتفاضة سبتمبر/ أيلول الماضي.

إخلاء سبيل كل المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي، وإنهاء التدابير الاحترازية، وإطلاق سراح كل من تجاوزت مدة حبسه الاحتياطي أو تدابيره الاحترازية سنتين.

الإفراج الصحي عن المحكوم عليهم الذين تستدعي حالتهم المرضية ذلك، والإفراج الشرطي عن كل من تجاوز في قضاء عقوبته نصف المدة.

فتح الزيارات في جميع السجون ومقرات الاحتجاز، وتمكين الأسر والمحامين من حق زيارة المتهمين والتواصل معهم.

إطلاق سراح المحامي إبراهيم متولي، وتوضيح مصير نجله، ومصير كل من تم تبليغ النيابة أو الداخلية أو المجلس القومي لحقوق الإنسان بإختفائهم القسري.

التحقيق مع كل المحبوسين الذين أبلغوا عن تعرضهم للتعذيب، وسماع أقوالهم كمجني عليهم ومبلغين، وتقديم كل من يثبت تورطه للمحاكمة.

إلغاء كافة الدوائر المخصصة لنظر قضايا الإرهاب، وتوزيع كل القضايا على كافة الدوائر الجنائية.

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