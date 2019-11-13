شاهد: فيديو صادم لاستشهاد 3 من عائلة واحدة في غزة

قال مراسل الجزيرة مباشر، الأربعاء، إن أربعة فلسطينيين، بينهم ثلاثة من عائلة واحدة، استشهدوا نتيجة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لورشة نجارة في حي التفاح بقطاع غزة.

والشهداء وفقاً لما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية هم: رأفت عيّاد، وابنيه إسلام وأمير عيّاد.

وأظهر مقطع فيديو صادم حصلت عليه "الجزيرة مباشر" دماء وأشلاء متناثرة لطفل وجثثا متفحمة لآخرين أمام منزل يعود لعائلة آل عياد، حيث استشهد أب ونجلاه الإثنين.

وفي لقاء مع الجزيرة مباشر قالت الزوجة وأم الشهيدين إنها سمعت صوت انفجار فخرجت من المنزل فوجدت جثث اثنين من أبنائها أشلاء ممزقة، مشيرة إلى أن ابنها الكبير في السنة الأخيرة بكلية الهندسة وهو مدني لا علاقة له بفصائل المقاومة.

وشيّع المواطنون في قطاع غزة، الأربعاء، جثامين الثلاثة شهداء، وانطلق موكبهم من منزل العائلة الواقع في حي الزيتون جنوب مدينة غزّة، إلى مسجد حسن البنّا، حيث تمّ أداء صلاة الجنازة عليهم، قبل أن يتم مواراتهم الثرى في مقبرة الحي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، عن استشهاد 11 شخصا وإصابة 70 آخرين بينهم 23 طفلًا، في تجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، وبذلك يرتفع العدد إلى 23 شهيداً منذ فجر أمس الثلاثاء.

وكان من أبرز الشهداء القيادي العسكري في حركة الجهاد الإسلامي بهاء الدين أبو العطا وزوجته، فيما توعدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، الاحتلال برد مزلزل.

ونشرت الوزارة أسماء الشهداء وهم: أسماء محمد حسن أبو العطا- بهاء سليم حسن أبو العطا- محمد عطية مصلح حمودة- إبراهيم أحمد عبد اللطيف الضابوس- زكي عدنان محمد غنامة- عبد الله عوض ساكب البلبيسي- عبد السلام رمضان أحمد أحمد- راني فايز رجب أبو نصر، جهاد أيمن أحمد أبو خاطر.

بالإضافة إلى: وائل عبد العزيز عبد الله عبد النبي- خالد معوض سالم فراج- إبراهيم أيمن فتحي عبد العال- إسماعيل أيمن فتحي عبد العال- رأفت محمد سلمان عياد- سهيل خضر خليل قنيطة- علاء جبر عبد شتيوي- محمود دهام محمود حتحت- إسلام رأفت محمد عياد- أحمد أيمن فتحي عبد العال- أمير رأفت محمد عياد- مؤمن محمد سلمان قدوم.