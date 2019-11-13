رويترز: استمرار إضراب اتحاد موظفي المصارف اللبنانية

نقلت وكالة رويترز عن جورج الحاج رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف اللبنانية أن أعضاءه سيواصلون الإضراب حتى الخميس.

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الحاج قال إن جمعية المصارف اللبنانية ستبحث مع وزارة الداخلية سبل تعزيز الأمن.

الاتحاد دعا للإضراب بسبب مخاوف على سلامة موظفي البنوك، في الوقت الذي تجتاح فيه الاحتجاجات البلاد ويطالب العملاء بالحصول على أموالهم بعد أن فرضت البنوك قيودا جديدة.

الرئيس عون: الاوضاع الاقتصادية تزداد تردياُ نتيجة ما تمر به البلاد، وبدء التنقيب عن النفط والغاز سيساعد على تحسن الوضع تدريجياً — Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 13, 2019

فقدان الثقة

تقرير لوكالة رويترز قال إن قطاعا كبيرا من اللبنانيين فقدوا الثقة في القطاع المصرفي ولديهم شعور بأن النظام ينهار.

كما أن الكثير من اللبنانيين يشكون من ارتفاع قيمة الفائدة على الديون، إذ أوضحت المواقع الإلكترونية للبنوك الكبرى في لبنان أن الفائدة السنوية على بعض القروض تبلغ نحو 27 في المئة.

يتعين سداد القروض الدولارية بالعملة ذاتها، وهو أمر صعب بصفة خاصة بسبب نقص العملة الصعبة في لبنان.

التقرير قال إن فقدان الثقة في القطاع المصرفي يعمل على تآكل السيولة في القطاع، الأمر الذي يزيد المخاوف ألا تتمكن البنوك من مساعدة الحكومة على تمويل العجز المرتفع في الموازنة وفي ميزان المعاملات التجارية.

الدين العام في لبنان يعادل نحو 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

رياض سلامة حاكم مصرف لبنان حاول التخفيف من حدة المخاوف الإثنين، قائلا إن البنك لديه احتياطي قابل للاستخدام من العملة الأجنبية يبلغ 30 مليار دولار، فيما يبلغ إجمالي الاحتياطي 38 مليار دولار.

سلامة أضاف أن البنك اتخذ خطوات لحماية المودعين بضمان عدم انهيار أي بنك من البنوك وأنه سيسعى لخفض أسعار الفائدة من خلال إدارة السيولة.

التقرير نقل عن خبير من "جيه.بي مورغان سيكيوريتيز" أن الاحتياطيات مرتفعة بما يكفي لضمان الحفاظ على ربط العملة اللبنانية بالدولار.

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة