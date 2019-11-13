"رضوى فين".. تفاعل كبير مع اختفاء ناشطة مصرية هاجمت السيسي وزوجته

تصدر وسم (#رضوى_فين) قائمة الأعلى تداولا في موقع تويتر بمصر، بعد ما ذكره المقاول والفنان محمد علي عن اختفاء رضوى محمد التي نشرت فيديوهات تهاجم فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
عن القبض على رضوى #رضوى_فين pic.twitter.com/UqyXawcJhP
— Sherif Osman® (@SherifOsmanClub) November 13, 2019
Within hours of the kidnapping of a young Egyptian woman, Radwa, who dared criticize the #sisi regime by State security from her residence the number 1 hashtag in Egypt is
#رضوي_فين pic.twitter.com/K7VkY0Jd6m
— Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) November 12, 2019
رضوى ترسل رسالة مرعبة ل #محمد_علي عن محاصرة قوات الأمن لبيت رضوى واعتقالها#رضوى_فين https://t.co/IfZTigtfzM
— سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) November 12, 2019
الهشتاج الصحيح والحقيقي الواجب علي ١٠٠ مليون مصري يشاركوا فيه
هو #مصر_فين
بلادنا بتختفي ويتضيع..
وكل يوم ظلم وفساد وقهر #رضوي_فين
— Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) November 12, 2019
بيقولوا البنت دي مختفية..
#رضوى_فين pic.twitter.com/dlGSOyVNVs
— خمسة بالمصري (@egy_five) November 12, 2019
حسبى الله فى كل من قتل مظلوم وهتك عرض وكتم صوت الحق وخان عهده مع الله.
الثورة قادمه لا محاله
"فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا"
هذا وعد الله لكل نظام فاسد متجبر فى الارض
ونورالحق قادم مهما طال ليل الباطل
فصبر جميل#رضوى_فين pic.twitter.com/SMim4YBB5D
— 💝Dr.Mona🎓 (@Monaliza_677) November 12, 2019
https://twitter.com/Ghalia_2_44/status/1194388732100665345?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/Qtr1_Tn/status/1194335957106880514?ref_src=twsrc%5Etfw
مصر معدش فيها رجالة..😱
يا ام فاروق..مصر معدش فيها رجالة.. 😏
يا عم حسين يا بقال.. مصر معدش فيها رجالة..
وانت كمان ياعم حسين مش راجل..أيوه أنا اللي بقولك🧐..يا ام زكي قولي لزكي مصر معدش فيها رجالة.. وزكي كمان مش راجل يا حبيبتي 🙄🙄😒😒😒
رضوى فين يا ولاد الجزمة؟!!😠😠#رضوى_فين pic.twitter.com/U3BAlLJnxW
— 🍓🌙جـارة القـمـر🌜🍓 (@jaratolqamar184) November 13, 2019
🦂🐛🦄⚓🔨السفاح🔪🔫👛💣#رضوى_فين pic.twitter.com/JTRIxuwQGD
— 🏹Mohamed Ragab🏹 (@Alengineer14) November 12, 2019