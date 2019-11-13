"رضوى فين".. تفاعل كبير مع اختفاء ناشطة مصرية هاجمت السيسي وزوجته

تصدر وسم (#رضوى_فين) قائمة الأعلى تداولا في موقع تويتر بمصر، بعد ما ذكره المقاول والفنان محمد علي عن اختفاء رضوى محمد التي نشرت فيديوهات تهاجم فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

"رضوى فين؟"

محمد علي أعلن أنه تلقى رسالة صوتية، مساء الثلاثاء، تؤكد محاصرة قوات الأمن المركزي لمكان إقامة رضوى، وخوفها من إلقاء القبض عليها، لينتشر الوسم الذي يوجه السؤال للسلطات الأمنية عن مكانها ومطالبات بإطلاق سراحها.

تفاعل عشرات الآلاف من المغردين المصريين عبر الوسم متسائلين عن مصير الناشطة التي تناقلوا لها مقاطع مصورة وهي تنتقد الرئيس السيسي وزوجته انتصار، إذ ترى رضوى أنها "لا تصلح نهائيًا أن تكون سيدة مصر الأولى".

أيضًا انتقدت رضوى الرئيس السيسي وخوفه من محمد علي، ومحاولات الرئيس لتلميع نظامه أمام الكاميرات الغربية والأجنبية، عقب زيارة نقيب الصحفيين للسجون المصرية، وقالت "كلنا عارفين السجون بيحصل فيها إيه".

رضوى شجعت المصريات على التظاهر ضد نظام السيسي، فيما أبدى محمد علي إعجابه بموقفها وأعلن تضامنه معها، ومنذ اختفائها أطلق حملة للتساؤل عن مكانها وقال "رضوى في خطر وأنا هقلب الدنيا عشانها".

خلفيات

في العشرين من سبتمبر/أيلول الماضي، اندلعت احتجاجات في القاهرة وعموم مصر مطالبة برحيل السيسي، كان قد دعا إليها محمد علي بعد بثه سلسلة فيديوهات اتهم فيها السيسي وزوجته وابنهما محمود وقيادات في الجيش، بالفساد وإهدار المال العام لصالح الرفاهية وبناء القصور.

تفاعل ملايين المصريين مع دعوات محمد علي، واعتقل على أثر تلك المظاهرات ما يزيد عن 4 آلاف شخص وفق منظمات حقوقية.

اتخذت الحكومة المصرية عقب الاحتجاجات سلسلة من الإجراءات لاحتواء الغضب الشعبي، منها إعادة مليون مصري إلى بطاقات الدعم وخفض أسعار الوقود.

Within hours of the kidnapping of a young Egyptian woman, Radwa, who dared criticize the #sisi regime by State security from her residence the number 1 hashtag in Egypt is

#رضوي_فين pic.twitter.com/K7VkY0Jd6m — Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) November 12, 2019

رضوى ترسل رسالة مرعبة ل #محمد_علي عن محاصرة قوات الأمن لبيت رضوى واعتقالها#رضوى_فين https://t.co/IfZTigtfzM — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) November 12, 2019

الهشتاج الصحيح والحقيقي الواجب علي ١٠٠ مليون مصري يشاركوا فيه

هو #مصر_فين

بلادنا بتختفي ويتضيع..

وكل يوم ظلم وفساد وقهر #رضوي_فين — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) November 12, 2019

حسبى الله فى كل من قتل مظلوم وهتك عرض وكتم صوت الحق وخان عهده مع الله.

الثورة قادمه لا محاله

"فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا"

هذا وعد الله لكل نظام فاسد متجبر فى الارض

ونورالحق قادم مهما طال ليل الباطل

فصبر جميل#رضوى_فين pic.twitter.com/SMim4YBB5D — 💝Dr.Mona🎓 (@Monaliza_677) November 12, 2019

https://twitter.com/Ghalia_2_44/status/1194388732100665345?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Qtr1_Tn/status/1194335957106880514?ref_src=twsrc%5Etfw