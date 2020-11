"رضوى فين".. تفاعل كبير مع اختفاء ناشطة مصرية هاجمت السيسي وزوجته

تصدر وسم (#رضوى_فين) قائمة الأعلى تداولا في موقع تويتر بمصر، بعد ما ذكره المقاول والفنان محمد علي عن اختفاء رضوى محمد التي نشرت فيديوهات تهاجم فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

Within hours of the kidnapping of a young Egyptian woman, Radwa, who dared criticize the #sisi regime by State security from her residence the number 1 hashtag in Egypt is

#رضوي_فين pic.twitter.com/K7VkY0Jd6m

— Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) November 12, 2019