توثيق نحو 500 معسكر وسجن في الصين لاحتجاز مسلمي الإيغور

وثق ناشطون من الإيغور، وجود نحو 500 معسكر وسجن، تديرهم الصين، لاحتجاز المسلمين، وقالوا إن عدد الإيغور المحتجزين لدى الصين، قد يكون أعلى بكثير من مليون شخص.

معتقلات إضافية

حركة الصحوة الوطنية لتركستان الشرقية، أعلنت توثيق إحداثيات جغرافية، لـ182 موقعاً، يشتبه بأنها "معسكرات اعتقال".

الحركة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، أكدت تعرض الإيغور في تلك المعسكرات، لضغوط لإجبارهم على التخلي عن ثقافتهم.

حركة الصحوة الوطنية، قالت إنها تمكنت من رصد 209 مواقع، يشتبه بأنها سجون، إضافة إلى 74 معسكراً للعمال.

مدير العمليات في الحركة، كايل أولبرت، أكد في مؤتمر صحفي، أن تلك المواقع في جزء كبير منها لم يتم تحديدها في السابق.

أبرز ما قاله أولبرت

قد يكون هناك أعداد أكبر بكثير من المعتقلين، ونشعر بالقلق، من احتمال وجود منشآت أخرى، لم نتمكن من تحديدها.

الصور الأرشيفية لمواقع المعسكرات، تظهر حركة إنشاءات إسمنتية وفولاذية ومناطق أمنية.

على مدار السنوات الأربع الماضية، حاولت الحركة التحقق من طبيعة كل موقع عبر عناصر على الأرض.

🔺#الهند_والصين_تقتلنا_قاطعوهم 🔺 نتائج مشروع صور الأقمار الصناعية

الذي أستمر لمدة عام يكشف مواقع نضام

معسكرات الاعتقال ومعسكرات

العمل والسجون في #تركستان_الشرقية 📘معسكرات العمل 📕معسكر الاعتقال 📗السجون pic.twitter.com/gInTwovMPI — أحوال المسلمين (@tk3stn_1) November 12, 2019

رقم استثنائي

العضو السابق في وكالة المخابرات الأمريكية، أندرس كور، قال إن حوالي 40 بالمئة من مواقع معسكرات احتجاز الإيغور، لم يتم الإبلاغ عنها مسبقاً.

يقدّر حقوقيون بشكل عام، احتجاز الصين لأكثر من مليون من الإيغور، وأفراد من عرقيات تركستانية مسلمة أخرى.

في مايو/أيار الماضي، ذكر كبير مسؤولي شؤون آسيا في البنتاغون، راندال شرايفر، أنه من المرجح أن يكون عدد المحتجزين أقرب إلى ثلاثة ملايين مواطن.

يعد الرقم الذي ذكره شرايفر استثنائياً، في منطقة يبلغ عدد سكانها نحو 20 مليون شخص، وفقا لما ذكرته وكالة فرانس برس.

يقول نشطاء وشهود، إنّ الصين تستخدم التعذيب لإدماج الإيغور المسلمين قسراً، وتضغط عليهم للتخلي عن عقائدهم مثل الصلاة، والامتناع عن تناول لحم الخنزير وشرب الكحول.

أنكرت الصين سياسة المعسكرات في البداية، لكنها عادت وبررتها بأنها مجرد معسكرات مهنية للتدريب ولإبعاد المسلمين عن التطرف.

الشرطة الصينية في أرومتشي عاصمة مقاطعة شينغيانغ الغربية التي يقطنها الإيغور المسلمون

إجبار على مشاركة الفراش

قبل أيام، كشف تقرير لإذاعة "آسيا الحرة" أن النساء المسلمات اللائي احتُجز أزواجهن في معسكرات الاعتقال الصينية، يُجبرن على مشاركة الفراش مع مسؤولين حكوميين صينيين، مكلفين بمراقبة منازل الإيغور.

خلال زيارات المراقبة التي يقوم بها مسؤولون صينيون، لأسر أقلية الإيغور المسلمة، يقوم موظفو الحزب الشيوعي الصيني، بالنوم إلى جانب أفراد الأسر، حسبما ذكرت مصادر في الحزب الشيوعي للإذاعة.

تستمر هذه الزيارات لمدة تصل إلى أسبوع، ولا يمكن لأفراد أسر الإيغور من الإناث رفض النوم إلى جوار المسؤولين الصينيين.

إذاعة آسيا الحرة، نقلت عن مسؤولين محليين اثنين من الإيغور، في مقاطعة هوتان، قولهما إن موظفي الحزب الذين يقومون بالزيارات المنزلية، يحضرون معهم خمورا ولحوما من بينها لحم الخنزير، كي يتناولها أفراد أسر الإيغور، الذين لا يستطيعون الرفض في هذه الحالة.

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