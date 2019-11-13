توثيق نحو 500 معسكر وسجن في الصين لاحتجاز مسلمي الإيغور

العضو السابق في وكالة المخابرات الأمريكية، أندرس كور، قال إن حوالي 40 بالمئة من مواقع معسكرات احتجاز الإيغور، لم يتم الإبلاغ عنها مسبقاً.
يقدّر حقوقيون بشكل عام، احتجاز الصين لأكثر من مليون من الإيغور، وأفراد من عرقيات تركستانية مسلمة أخرى.
في مايو/أيار الماضي، ذكر كبير مسؤولي شؤون آسيا في البنتاغون، راندال شرايفر، أنه من المرجح أن يكون عدد المحتجزين أقرب إلى ثلاثة ملايين مواطن.
يعد الرقم الذي ذكره شرايفر استثنائياً، في منطقة يبلغ عدد سكانها نحو 20 مليون شخص، وفقا لما ذكرته وكالة فرانس برس.
يقول نشطاء وشهود، إنّ الصين تستخدم التعذيب لإدماج الإيغور المسلمين قسراً، وتضغط عليهم للتخلي عن عقائدهم مثل الصلاة، والامتناع عن تناول لحم الخنزير وشرب الكحول.
أنكرت الصين سياسة المعسكرات في البداية، لكنها عادت وبررتها بأنها مجرد معسكرات مهنية للتدريب ولإبعاد المسلمين عن التطرف.
إجبار على مشاركة الفراش
قبل أيام، كشف تقرير لإذاعة "آسيا الحرة" أن النساء المسلمات اللائي احتُجز أزواجهن في معسكرات الاعتقال الصينية، يُجبرن على مشاركة الفراش مع مسؤولين حكوميين صينيين، مكلفين بمراقبة منازل الإيغور.
خلال زيارات المراقبة التي يقوم بها مسؤولون صينيون، لأسر أقلية الإيغور المسلمة، يقوم موظفو الحزب الشيوعي الصيني، بالنوم إلى جانب أفراد الأسر، حسبما ذكرت مصادر في الحزب الشيوعي للإذاعة.
تستمر هذه الزيارات لمدة تصل إلى أسبوع، ولا يمكن لأفراد أسر الإيغور من الإناث رفض النوم إلى جوار المسؤولين الصينيين.
إذاعة آسيا الحرة، نقلت عن مسؤولين محليين اثنين من الإيغور، في مقاطعة هوتان، قولهما إن موظفي الحزب الذين يقومون بالزيارات المنزلية، يحضرون معهم خمورا ولحوما من بينها لحم الخنزير، كي يتناولها أفراد أسر الإيغور، الذين لا يستطيعون الرفض في هذه الحالة.
خلفيات
تواجه الصين انتقادات واسعة النطاق لإقامتها مجمعات احتجاز في منطقة شينغيانع النائية الواقعة بغربها.
تصف بكين هذه المجمعات بأنها "مراكز تدريب تعليمي" للمساعدة في القضاء على التطرف وإكساب الناس مهارات جديدة.
في المقابل، يواجه الأشخاص الذين لم يخضعوا للاحتجاز نظاما أمنيا صارما يتضمن نشر نقاط تفتيش مسلحة وكاميرات التعرف على الوجوه في الشوارع.