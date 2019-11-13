تقرير: مصر اشترت أسلحة بقيمة 802 مليون يورو من ألمانيا في 6 أشهر

أظهر تقرير صادر عن وزارة الدفاع الألمانية أن صادرات ألمانيا من السلاح والمعدات العسكرية إلى مصر بلغت 801.8 مليون يورو خلال الأشهر الست الأولى من عام 2019.

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