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سياسة|مصر

تقرير: مصر اشترت أسلحة بقيمة 802 مليون يورو من ألمانيا في 6 أشهر

13/11/2019

أظهر تقرير صادر عن وزارة الدفاع الألمانية أن صادرات ألمانيا من السلاح والمعدات العسكرية إلى مصر بلغت 801.8 مليون يورو خلال الأشهر الست الأولى من عام 2019.

التفاصيل
  • التقرير أشار إلى كوريا الجنوبية جاءت بعد مصر بعقد سلاح بقيمة 277.7 مليون يورو.
  • جاءت الإمارات في المركز السادس في قائمة زبائن السلاح الألماني، إذ اشترت سلاح بقيمة 206.1 مليون يورو خلال الفترة ذاتها.
  • بلغت مبيعات الأسلحة والمعدات العسكرية الألمانية إلى تركيا 26 مليون يورو.
  • وزير الاقتصاد والطاقة الألماني بيتر ألتماير قال إن صادرات ألمانيا من الأسلحة بلغت 7.42 مليارات يورو خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.
  • أشار الوزير الألماني، إلى أن صادرات العام الحالي تعادل تقريبا الرقم القياسي الذي تم تسجيله في 2015، والبالغ 7 مليارات و860 مليون يورو.
  • أوضح التماير، أن قيمة صادرات الأسلحة بلغت مليارين و330 مليون يورو، في حين بلغت قيمة صادرات المعدات العسكرية 5 مليارات و90 مليون يورو.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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