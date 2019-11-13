ترمب: وقف إطلاق النار في سوريا صامد بشكل جيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن وقف إطلاق النار في شمال سورية صامد بين أنقرة والقوات التي يقودها الأكراد، مشيدا بعلاقته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ترمب قال لدى استقباله أردوغان في البيت الأبيض إنه سيتم مناقشة نظام الدفاع الجوي الروسي إس- 400 الذي اشترته تركيا، وبرنامج المقاتلات الأمريكية إف- 35، الذي تم تعليقه مع أنقرة.

ترمب أضاف، قبل أن يدخل في اجتماع مغلق مع أردوغان، أن القوات الأمريكية في سوريا أمنت موارد النفط.

أهم ما قاله ترمب

نسعى لتوسيع تبادلنا التجاري مع تركيا من 20 إلى 100 مليار دولار.

سنبحث موضوعي منظومة إس ـ 400 الروسية ومقاتلات إف ـ 35.

نحن أصدقاء منذ مدة طويلة واتفهم مشاكل تركيا.

الولايات المتحدة تركت قوات في سوريا فقط لتأمين النفط.

وقف إطلاق النار في سوريا صامد بشكل جيد للغاية.

يبدو أن الأكراد في سوريا راضون.

تركيا أسرت أكثر من 100 من مقاتلي الدولة الإسلامية.