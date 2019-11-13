ترمب: وقف إطلاق النار في سوريا صامد بشكل جيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن وقف إطلاق النار في شمال سورية صامد بين أنقرة والقوات التي يقودها الأكراد، مشيدا بعلاقته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ترمب قال لدى استقباله أردوغان في البيت الأبيض إنه سيتم مناقشة نظام الدفاع الجوي الروسي إس- 400 الذي اشترته تركيا، وبرنامج المقاتلات الأمريكية إف- 35، الذي تم تعليقه مع أنقرة.
ترمب أضاف، قبل أن يدخل في اجتماع مغلق مع أردوغان، أن القوات الأمريكية في سوريا أمنت موارد النفط.
اللقاء المرتقب بين الرئيس التركي #أردوغان ونظيره الأمريكي #ترامب في البيت الأبيض pic.twitter.com/FKelDfuvbZ
— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 13, 2019