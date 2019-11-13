اليمن.. وزير النقل يهاجم الإمارات مجددا وتخوفات من "شرعنة الانقلاب"

مجددًا، هاجم ‏وزير النقل اليمني صالح الجبواني، الإمارات وحلفاءها في مدينة عدن (العاصمة المؤقتة) جنوب البلاد، مشددًا على أن شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي "خط أحمر".

من ناحيته، قال القيادي بالمؤتمر الشعبي العام ياسر اليماني، للجزيرة، إن اتفاق الرياض جاء ليؤسس لحروب وصراعات قادمة في اليمن، وأبدى أسفه على ما سماه "شرعنة التمرد" الذي قامت به مليشيات مدعومة من الإمارات جنوب البلاد.

هجوم على أبوظبي

الوزير اليمني كتب في تغريدة على تويتر، الثلاثاء:

جُل ما فعله الإماراتيون هو توسيع حكم القرية إلى عدن (في إشارة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا والذي سيطر على عدن في أغسطس/آب الماضي).

أما شرعية الرئيس هادي فالبلاد تحت حكمها من زنجبار (عاصمة محافظة أبين الجنوبية) إلى حدود (سلطنة) عمان.

أي تفسير متعسف لاتفاق الرياض سيُفشله لذلك ينفذ أولًا في عدن.

ليكن من الواضح أن صلاحيات الرئيس هادي سيادية وهي خط أحمر، ومن يعتقد غير ذلك يراجع حساباته.

ومضى أكثر من أسبوع على توقيع اتفاق الرياض دون عودة رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك إلى عدن، كما نص الاتفاق.

جُل ما فعله الإماراتيون هو توسيع حكم القرية إلى عدن، أما شرعية الرئيس هادي فالبلاد تحت حكمها من زنجبار إلى حدود عُمان..أي تفسير متعسف لإتفاق الرياض سيُفشله لذلك ينفذ أولاً في عدن، ثم ليكن من الواضح أن صلاحيات الرئيس هادي سيادية وهي خط أحمر ومن يعتقد غير ذلك يراجع حساباته. — Saleh Algabwani (صالح الجبواني) (@SAlgabwani) November 12, 2019

اتفاق الرياض

وقعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن، وثيقة سميت باتفاق الرياض في العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء قبل الماضي.

تهدف هذه الوثيقة بحسب رعاتها، وهم: السلطات السعودية والإماراتية، إلى إنهاء النزاع السياسي/العسكري الذي اندلع في بعض المحافظات اليمنية الجنوبية، في 7 أغسطس/آب الماضي.

كذلك يهدف الاتفاق إلى إعادة تشكيل الحكومة الشرعية، وتنظيم عمل القوات العسكرية في المحافظات الجنوبية والساحل الغربي لليمن، والتي تعمل باستقلالية عن المؤسسات الرسمية للدولة، بإدماجها ضمن المؤسسات الرسمية التابعة لتلك الحكومة، وتفعيل عمل مؤسسات الدولة في عدن.

مراسم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي (واس)

الاتفاق وتقسيم اليمن