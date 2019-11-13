السودان.. مذكرات اعتقال بحق البشير وقادة انقلاب 1989

أصدرت النيابة العامة في السودان مذكرات اعتقال وأوامر منع سفر بحق "مدبّري ومنفّذي انقلاب" 1989 وفي مقدّمهم الرئيس السابق عمر البشير، الموقوف منذ أبريل/نيسان بعد عزله من منصبه.

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قال منسّق اللجنة القانونية في تنسيقية قوى الحرية والتغيير محمد حسن عربي، في بيان إن "النيابة الجنائية واصلت إجراءات البلاغ المدوّن ضدّ مدبّري ومنفّذي انقلاب 30 يونيو/حزيران 1989، تحت إشراف وكيل النيابة".

أضاف عربي "تمّ إصدار أوامر قبض في مواجهة كل أعضاء مجلس قيادة انقلاب الإنقاذ العسكريين الأحياء، ومن المدنيين صدرت أوامر قبض بحق كل من علي الحاج محمد وابراهيم السنوسي اللذين لم يتمّ القبض عليهما حتى الآن".

علي الحاج هو الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، الذي انشق عن حزب البشير في 1999 لكنه ظل متحالفا معه، في حين أن السنوسي كان مساعدا للبشير حتى الإطاحة بالأخير.

بحسب البيان، فقد أصدرت النيابة الجنائية أمرا بحظر سفر كل المتهمين في البلاغ، وجميع هؤلاء، باستثناء الحاج والسنوسي، موقوفون في سجن كوبر في الخرطوم.

الرئيس السوداني عمر البشير خلف القضبان خلال الجلسة الثالثة لمحاكمته في الخرطوم

المتهمون