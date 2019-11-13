السلطات المصرية تسمح لمحمود حسين بحضور جنازة والده

سمحت السلطات المصرية للزميل المعتقل، الصحفي محمود حسين بتشييع جثمان والده، الحاج حسين جمعة، وتلقي العزاء فيه.

وتوفي أمس الثلاثاء والد الزميل محمود حسين، منتج الأخبار بقناة الجزيرة والمعتقل في مصر منذ نحو 3 أعوام دون توجيه اتهامات له.

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