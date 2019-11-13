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سياسة

السلطات المصرية تسمح لمحمود حسين بحضور جنازة والده

الحاج حسين جمعة (يمين) والد الصحفي المعتقل في مصر محمود حسين
الحاج حسين جمعة (يمين) والد الصحفي المعتقل في مصر محمود حسين
13/11/2019

سمحت السلطات المصرية للزميل المعتقل، الصحفي محمود حسين بتشييع جثمان والده، الحاج حسين جمعة، وتلقي العزاء فيه.

وتوفي أمس الثلاثاء والد الزميل محمود حسين، منتج الأخبار بقناة الجزيرة والمعتقل في مصر منذ نحو 3 أعوام دون توجيه اتهامات له.

التفاصيل
  • كانت أسرة حسين ناشدت في بيان، السلطات المصرية السماح له بحضور مراسم دفن والده الذي توفي عن 74 عاما بأحد مستشفيات القاهرة.
  • بدأت رحلة المرض مع والد الزميل إثر زيارته لابنه المعتقل في السجون المصرية دون اتهام، حيث أصيب بجلطة خلال الزيارة.
  • قالت الأسرة إن والد محمود توفي بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت صحته بشكل كبير في الشهرين الماضيين، بينما رفضت نيابة أمن الدولة خلال هذه الفترة السماح له بزيارته وفق ما تتيح لوائح مصلحة السجون المصرية.
  • أوضحت الأسرة أن لدى محمود فرصة أخيرة لتوديع جثمان والده الأربعاء بحضور مراسم التشييع والجنازة في مسقط رأسه بمحافظة الجيزة.
  • يذكر أن الصحفي محمود حسين حصل على إخلاء سبيل من المحكمة في القضية التي أمضى فيها سنتين ونصف من الحبس الاحتياطي. إلا أن نيابة أمن الدولة وضعت اسمه في قضية أخرى أثناء وجوده في السجن يعود تاريخها لعام 2018 رغم أنه كان تحت الحبس الاحتياطي في تلك الفترة.
  • اعتقل محمود حسين في ديسمبر/كانون الأول عام 2016 خلال زيارة اعتيادية لعائلته في مصر، ولم يكن حينها مكلفا بمهمة عمل أو تغطية صحفية.
  • جددت السلطات المصرية حبسه أكثر من عشرين مرة متجاوزة المدة التي يحددها القانون المصري حدا أقصى للحبس الاحتياطي، في سلوك وصفته منظمات حقوقية عديدة بأنه كيدي وانتقامي.
المصدر : الجزيرة مباشر
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