الأزهر يطالب العرب والمسلمين بالوقوف ضد "الإرهاب" الإسرائيلي

دعا الأزهر، الأربعاء، المجتمع الدولي إلى "وقفة إنسانية" ضد جرائم الممارسات "الإرهابية" للاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

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استنكر الأزهر بشدة، في بيان، "الغارات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 20 فلسطينيا وإصابة العشرات".

الأزهر قال إن "تلك الجرائم الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني يوما بعد يوم، تكشف الوجه الدموي لهذا الاحتلال الغاشم الذي يستهدف الإنسان، ويقضي على الأخضر واليابس".

الأزهر اعتبر أن "هذه الممارسات الإرهابية تستدعي وقفة إنسانية من قبل المجتمع الدولي والدول والهيئات المعنية لوقف هذه الجرائم".

طالب الأزهر، العرب والمسلمين وكل المنصفين والعقلاء في العالم، بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الأعزل، ودعم نضاله في وجه الاحتلال الظالم.

ارتفاع عدد الشهداء

في وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 24 شخصا بينهم 3 أطفال استشهدوا، فيما أصيب 71 آخرون بينهم أطفال، جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

الوزارة قالت إن 14 فلسطينيا استشهدوا، الأربعاء، فيما استشهد الثلاثاء، 10 فلسطينيين، في غارات متفرقة على القطاع.

ذكرت الوزارة أن من بين الشهداء 3 أطفال وسيدة، ومن بين الجرحى 30 طفلا و13 سيدة.





تشن إسرائيل غارات على غزة، منذ صباح الثلاثاء، بدأتها بقصف استهدف القيادي بسرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا، ما أدى إلى استشهاده برفقة زوجته أسماء أبو العطا.

جيش الاحتلال الإسرائيلي قال، الأربعاء، أنه أنهى تنفيذ "موجة واسعة من الضربات الجوية ضد أهداف تابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة".

الأمم المتحدة تحذر