من يقف وراء طعن 3 مسرحيين في الرياض؟

كشفت السلطات السعودية هوية المتهم بطعن 3 فنانين، بينهم امرأة، في مسرح بالعاصمة الرياض.

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أوضحت شرطة الرياض، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، أن مقيما يمني الجنسية، يبلغ من العمر 33 عاما، يقف وراء حادث الاعتداء بالطعن على 3 فنانين، بينهما امرأة، من أعضاء فرقة مسرحية خلال تقديمهم عرضا في حي الملز وسط الرياض.

أكد البيان أنه تم السيطرة على الجاني فور اقتحام المسرح، وعثر بحوزته على سكين، فيما جرى تقديم الرعاية الطبية للمصابين.

أوضح أن اليمني "جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية" دون توضيح طبيعة تلك الإجراءات.

تفاصيل الحادث