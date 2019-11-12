من يقف وراء طعن 3 مسرحيين في الرياض؟

كشفت السلطات السعودية هوية المتهم بطعن 3 فنانين، بينهم امرأة، في مسرح بالعاصمة الرياض.
التفاصيل
- أوضحت شرطة الرياض، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، أن مقيما يمني الجنسية، يبلغ من العمر 33 عاما، يقف وراء حادث الاعتداء بالطعن على 3 فنانين، بينهما امرأة، من أعضاء فرقة مسرحية خلال تقديمهم عرضا في حي الملز وسط الرياض.
- أكد البيان أنه تم السيطرة على الجاني فور اقتحام المسرح، وعثر بحوزته على سكين، فيما جرى تقديم الرعاية الطبية للمصابين.
- أوضح أن اليمني "جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية" دون توضيح طبيعة تلك الإجراءات.
تفاصيل الحادث
- أمس الإثنين، تعرض أعضاء فرقة مسرحية لطعنات خلال عرض بالرياض.
- أظهرت فيديوهات، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، شخصا يعدو بسرعة باتجاه الفرقة الاستعراضية، فيما يحاول أحد أفراد الأمن التصدي له.
- سقط عدد من أفراد الفرقة والمهاجمين على خشبة المسرح خلال الهجوم.
- أثار الهجوم هلعا بين الحضور بينما أظهرت لقطات عملية إخلاء للحديقة.
- لا يزال وسم (هجوم حديقة الملز)، منتشرا على تويتر، وسط تغريدات مستنكرة للحادث ومطالبات بمحاكمة عاجلة.
- يندرج مهرجان الملز ضمن سلسلة فعاليات ترفيهية وفنية وثقافية تشهدها منطقة الرياض.
- شهدت السعودية انفتاحا غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، سمح باستضافة الكثير من الفنانين والفرق الاستعراضية ضمن مهرجانات ترفيهية.
- يأتي الحادث الأول من نوعه بالتزامن مع تصاعد انتقادات من معارضين لهيئة الترفيه السعودية، التي تقدم عروضا فنية ومسرحية وغنائية أثارت انتقادات ومخاوف حيال طمس الهوية الثقافية والمساس بالقيم والتقاليد والعادات للمملكة.
- لكن السلطات السعودية تقول إنها تهدف من رواء هذه الخطوات إلى تقديم "الوجه المتسامح" للمملكة، وتعزيز "الإسلام الوسطي المعتدل" بها.