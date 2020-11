مقاطعة أوبر تتصدر تويتر بعد تصريحات مديرها حول مقتل خاشقجي

تصدر وسم على موقع تويتر يطالب بمقاطعة شركة "أوبر" الأمريكية لخدمات النقل الذكية، على خلفية تصريحات لمديرها التنفيذي حول جريمة مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

كارين عطية، المحررة في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، التي كان خاشقجي يكتب فيها قبل مقتله، ردت على تصريحات خسروشاهي، وقالت في حسابها على تويتر:

Everyone who uses Uber should consider the implications of @dkhos's words

If one of @Uber's main investors kills someone it doesn't really matter. A representative of a murderous regime can still keep a board seat.

When you're rich, your crimes become "mistakes". #BoycottUber

— Karen Attiah (@KarenAttiah) November 11, 2019