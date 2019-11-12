مقاطعة أوبر تتصدر تويتر بعد تصريحات مديرها حول مقتل خاشقجي

تصدر وسم على موقع تويتر يطالب بمقاطعة شركة "أوبر" الأمريكية لخدمات النقل الذكية، على خلفية تصريحات لمديرها التنفيذي حول جريمة مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

التفاصيل

تصدر وسم #Boycott Uber (قاطعوا أوبر) موقع تويتر عالميا، بعد أن شبّه المدير التنفيذي لشركة "أوبر"، دارا خسروشاهي، جريمة قتل خاشقجي بمقتل أي شخص تحت عجلات سيارات ذاتية القيادة في شركته.

كان خسروشاهي، قد وصف خلال مقابلة أذيعت على شبكة شبكة "إتش. بي. أو"، مقتل خاشقجي على يد الحكومة السعودية بأنه "خطأ جسيم". لكنه استدرك قائلًا "إنه خطأ جسيم. نحن نقع في أخطاء أيضا في القيادة الذاتية ونتعافى من (مثل) ذلك الخطأ".

مضى خسروشاهي محاولًا تدارك ما قاله "بالتالي أعتقد أن الناس يقعون في الأخطاء. هذا لا يعني أنه لا يمكن الصفح عنهم أبدا. أعتقد أنهم تعاملوا مع الأمر بجدية".

ردود فعل

كارين عطية، المحررة في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، التي كان خاشقجي يكتب فيها قبل مقتله، ردت على تصريحات خسروشاهي، وقالت في حسابها على تويتر:

كل شخص يستخدم أوبر يجب أن يفكر في الآثار المترتبة على كلماته.

إذا قام أحد المستثمرين الرئيسيين في أوبر بقتل شخص ما، (يبدو) أن هذا لا يهم حقًا. فممثل عن النظام القاتل لا يزال بإمكانه الاحتفاظ بمقعد في مجلس الإدارة.

عندما تكون غنيًا تصبح جرائمك مجرد أخطاء. قاطعوا أوبر.

Everyone who uses Uber should consider the implications of @dkhos's words If one of @Uber's main investors kills someone it doesn't really matter. A representative of a murderous regime can still keep a board seat. When you're rich, your crimes become "mistakes". #BoycottUber — Karen Attiah (@KarenAttiah) November 11, 2019

تصريح جديد

عقب هذا التصريح، أرسل خسروشاهي إلى موقع أكسيوس الإخباري تصريحا جديدا قال فيه:

أدليت بتصريح لم أصدقه لاحقا، أما بالنسبة لجمال خاشقجي، فقد نددنا سابقا بمقتله، وقلنا إنه من غير الممكن التسامح مع هذه الجريمة أو تبريرها.

وقال في حسابه على تويتر:

لا صفح ولا نسيان لما حصل لجمال خاشقجي، وكنت مخطئًا حين وصفت مقتله بأنه خطأ.

أدليت بتصريح لم أصدقه لاحقًا. مستثمرونا يعرفون منذ وقت طويل أرائي هنا، وأنا اعتذر لعدم كوني واضحًا بنفس القدر على أكسيوس.

وتعتبر الرياض خامس أكبر شريك لأوبر ويتمتع رئيس صندوق الثروة السيادي للسعودية بعضوية في مجلس إدارتها.

الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي

مقتل خاشقجي