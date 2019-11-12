مقاطعة أوبر تتصدر تويتر بعد تصريحات مديرها حول مقتل خاشقجي
12/11/2019
تصدر وسم على موقع تويتر يطالب بمقاطعة شركة "أوبر" الأمريكية لخدمات النقل الذكية، على خلفية تصريحات لمديرها التنفيذي حول جريمة مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.
التفاصيل
تصدر وسم #Boycott Uber (قاطعوا أوبر) موقع تويتر عالميا، بعد أن شبّه المدير التنفيذي لشركة "أوبر"، دارا خسروشاهي، جريمة قتل خاشقجي بمقتل أي شخص تحت عجلات سيارات ذاتية القيادة في شركته.
كان خسروشاهي، قد وصف خلال مقابلة أذيعت على شبكة شبكة "إتش. بي. أو"، مقتل خاشقجي على يد الحكومة السعودية بأنه "خطأ جسيم". لكنه استدرك قائلًا "إنه خطأ جسيم. نحن نقع في أخطاء أيضا في القيادة الذاتية ونتعافى من (مثل) ذلك الخطأ".
مضى خسروشاهي محاولًا تدارك ما قاله "بالتالي أعتقد أن الناس يقعون في الأخطاء. هذا لا يعني أنه لا يمكن الصفح عنهم أبدا. أعتقد أنهم تعاملوا مع الأمر بجدية".
ردود فعل
كارين عطية، المحررة في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، التي كان خاشقجي يكتب فيها قبل مقتله، ردت على تصريحات خسروشاهي، وقالت في حسابها على تويتر:
كل شخص يستخدم أوبر يجب أن يفكر في الآثار المترتبة على كلماته.
إذا قام أحد المستثمرين الرئيسيين في أوبر بقتل شخص ما، (يبدو) أن هذا لا يهم حقًا. فممثل عن النظام القاتل لا يزال بإمكانه الاحتفاظ بمقعد في مجلس الإدارة.
عندما تكون غنيًا تصبح جرائمك مجرد أخطاء. قاطعوا أوبر.
Everyone who uses Uber should consider the implications of @dkhos's words
If one of @Uber's main investors kills someone it doesn't really matter. A representative of a murderous regime can still keep a board seat.
When you're rich, your crimes become "mistakes". #BoycottUber