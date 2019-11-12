مسقط: نأمل في الوصول إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية

قالت سلطنة عمان إنها تأمل في الوصول إلى تسوية شاملة تنهي الأزمة اليمنية.

التفاصيل

#السلطنة ترحب بجهود المملكة العربية #السعودية الشقيقة في التوصل إلى اتفاق #الرياض بين بعض الأطراف اليمنية وتأمل بأن يمهد ذلك للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تنهي الأزمة الحالية في #الجمهورية_اليمنية الشقيقة pic.twitter.com/WrnqqRGmje

— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) November 12, 2019