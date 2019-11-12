مسقط: نأمل في الوصول إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية

قالت سلطنة عمان إنها تأمل في الوصول إلى تسوية شاملة تنهي الأزمة اليمنية.
التفاصيل
- وزارة الخارجية العمانية قالت في بيان نشرته على تويتر إن السلطنة "ترحب بجهود السعودية في التوصل إلى اتفاق الرياض بين بعض الأطراف اليمنية".
- البيان: تأمل السلطنة بأن يمهد ذلك للوصول إلى تسوية سياسية شاملة، تنهي الأزمة الحالية في اليمن.
- البيان جاء غداة استقبال السلطان قابوس بن سعيد لنائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، الذي يتولى الملف اليمني في الرياض.
- نائب وزير الدفاع السعودي، الذي قام بزيارة استمرت يومين لسلطنة عمان، قال إنه اطلع على رؤية السلطان قابوس بشأن أوضاع المنطقة، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.
- في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، شهدت الرياض توقيع اتفاق ينهي الاشتباكات بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.
- تعد سلطنة عمان أحد أبرز الوسطاء في الملف اليمني.
- منذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري تقوده السعودية، قوات الحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين.
- الحرب في اليمن أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص حسب تقديرات أممية منتصف يونيو/ حزيران الماضي.