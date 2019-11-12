البث الحي
سياسة|سلطنة عمان

مسقط: نأمل في الوصول إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية

السلطان قابوس بن سعيد (يمين) مستقبلا نائب وزير الدفاع السعودي (يمين)
السلطان قابوس بن سعيد (يمين) مستقبلا نائب وزير الدفاع السعودي (يمين)
12/11/2019

قالت سلطنة عمان إنها تأمل في الوصول إلى تسوية شاملة تنهي الأزمة اليمنية.

التفاصيل
  • وزارة الخارجية العمانية قالت في بيان نشرته على تويتر إن السلطنة "ترحب بجهود السعودية في التوصل إلى اتفاق الرياض بين بعض الأطراف اليمنية".
  • البيان: تأمل السلطنة بأن يمهد ذلك للوصول إلى تسوية سياسية شاملة، تنهي الأزمة الحالية في اليمن.

  • البيان جاء غداة استقبال السلطان قابوس بن سعيد لنائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، الذي يتولى الملف اليمني في الرياض.
  • نائب وزير الدفاع السعودي، الذي قام بزيارة استمرت يومين لسلطنة عمان، قال  إنه اطلع على رؤية السلطان قابوس بشأن أوضاع المنطقة، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.
  • في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، شهدت الرياض توقيع اتفاق ينهي الاشتباكات بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.
  • تعد سلطنة عمان أحد أبرز الوسطاء في الملف اليمني.
  • منذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري تقوده السعودية، قوات الحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين.
  • الحرب في اليمن أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص حسب تقديرات أممية منتصف يونيو/ حزيران الماضي.
المصدر : الأناضول + العمانية
المزيد من سياسة

بعد عشرات السنوات في السجن والمراقبة.. جاسوس إسرائيلي يحصل على حرية مغادرة أمريكا

الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد (رويترز)

تقرير: هل يستطيع ترمب قلب نتيجة التصويت الشعبي؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (رويترز)

الصحة العالمية: مقاومة المضادات الحيوية لا تقل خطورة عن كورونا

مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس (روتيرز)

"قذائف صاروخية ورشاشات" في اشتباك عائلي شرقي لبنان (فيديو)

وقعت اشتباكات، اليوم، بين أفراد من عائلتي جعفر وزعيتر في حي الشراونة في بعلبك (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

الفاتيكان يحقّق في "إعجاب" الحساب البابوي بصورة مثيرة لعارضة برازيلية

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول (موافع التواصل)

ماكرون يتهم تركيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا

ماكرون يتهم تركيا وروسيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا (غيتي)