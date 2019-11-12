كتاب جديد: مسؤولان في إدارة ترمب تجاهلا تنفيذ أوامره لحماية البلاد

أفادت السفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي في كتاب لها أن اثنين من المقربين من الرئيس دونالد ترمب في إدارته تجاهلا أو قاوما تنفيذ أوامره بحجة "حماية البلاد".

ويحمل الكتاب عنوان "مع فائق الاحترام".

ونشرت صحيفة واشنطن بوست مقاطع من الكتاب الذي يصدر اليوم الثلاثاء.

أبرز ما جاء في الكتاب:

وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون وكبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي طلبا مني مساعدتهما للالتفاف على قرارات ترمب، لكني رفضت.

لم يكن بإمكاني القبول بقيام شخصيتين أساسيتين في الإدارة بإضعاف الرئيس.

المسؤولان اللذان غادرا إدارة ترمب عام 2018 كشفا أمامي أنهما عندما كانا يقفان بوجه الرئيس لم يكن الأمر عبارة عن عصيان أوامر بقدر ما كان محاولة لإنقاذ البلاد.

تيلرسون وكيلي كانا يعتبران أن قراراتهما وليست قرارات الرئيس هي التي تخدم مصالح أمريكا. ولم يكن الرئيس على علم بما كانا يقومان به.

تيلرسون قال مرة إن أشخاصا سيقتلون في حال نفذ أوامر ترمب.

لم أكن دائما مؤيدة لقرارات ترامب، لكن كان من الافضل لتيلرسون وكيلي الاستقالة بدلا من الالتفاف على أوامر الرئيس.

دعمت ترمب في أمور عدة اصطدم فيها الرئيس مع المجتمع الدولي، مثل الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الموقع مع إيران، والانسحاب من اتفاقية باريس بشأن المناخ، وقرار نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس.

اختلفت مع ترمب عندما قال إنه يثق بكلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما نفى تدخل بلاده في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، وعندما اعتبر أنه يوجد "أشخاص جيدون جدا" عند النازيين الجدد وعند الناشطين المناهضين للعنصرية الذين تواجهوا في صيف العام 2017 في شارلستونفيل.

كلام ترمب هذا كان "جارحا وخطيرا".

نيكي هيلي (يمين) والرئيس الأمريكي دونالد ترمب (وسط) ووزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون

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