كان على رأس قوائم الاغتيالات بإسرائيل.. من هو بهاء أبو العطا؟

تصدر اسم بهاء أبو العطا العناوين في إسرائيل ولاسيما بين الأوساط القيادية، بعد التهديدات التي أطلقها جيش الاحتلال باغتياله، الأمر الذي حذرت منه حركة الجهاد الإسلامي.

بهاء سليم أبو العطا.. اسم أرعب الاحتلال وأربك حساباته وظل كابوسًا يطارد القادة العسكريين الإسرائيليين على مدار سنوات طوال حتى صنفته دولة الاحتلال بالمطلوب رقم واحد على مستوى الإقليم بأكمله، وليس على نطاق القطاع الساحلي.

واستشهد فجر اليوم الثلاثاء، أبو العطا وهو أبرز قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بغارة إسرائيلية استهدفت منزله شرقي غزة، وأدى القصف أيضًا إلى استشهاد زوجته، وإصابة عدد من أبنائه بجروح متفاوتة.. فمن هو القائد أبو العطا (أبو سليم)؟

سيرة ذاتية

ولد القائد "بهاء سليم أبو العطا" في حي الشجاعية بمدينة غزة في الخامس والعشرين من نوفمبر عام 1977، ونشأ في أسرة بسيطة مجاهدة، فوالده من المجاهدين القدامى.

الشهيد درس في مدارس الشجاعية، وأنهى مرحلة الثانوية العامة ولم يتمكن في بداية الأمر من مواصلة مشواره التعليمي، بسبب الالتحاق بالعمل الجهادي والملاحقة التي تعرض لها، إلا أنه عاد والتحق بالجامعة ليدرس تخصص علم الاجتماع.

الشهيد متزوج وله خمسة أبناء، وهم (سليم 19عامًا، ومحمد 18 عامًا، وإسماعيل 15 عامًا، وفاطمة 14 عامًا، وليان 10 أعوام )، وجميعهم من المتفوقين في الدراسة.

التحق "أبو سليم" بصفوف "سرايا القدس" منذ بداية العام 1990، وتدرج في العمل التنظيمي حتى أصبح قائد المنطقة الشمالية بسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين.

بعد أن تولى القائد أبو العطا قيادة سرايا القدس في شمال قطاع غزة، ترجم ذلك بالأفعال، فأعاد ترتيب الصفوف، وقاد جولات التصعيد والحروب على قطاع غزة بنفسه.

تعرض لثلاثة محاولات اغتيال كان آخرها عام 2014 خلال العدوان على غزة.

تعرض أبو العطا للاعتقال على يد أمن السلطة الفلسطينية عدة مرات على خلفية نشاطاته العسكرية في سرايا القدس.

تعرض لثلاثة محاولات اغتيال كان آخرها عام 2014 خلال العدوان على غزة (سرايا القدس)

مطلوب لدى إسرائيل

قبل أيام نشرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، تقريرًا ذكرت فيه ثلاثة شخصيات مرتبطة بإيران يتوقع أن يكونوا على رأس قوائم الاغتيالات الإسرائيلية بسبب الأخطار التي يشكلونها بالنسبة لإسرائيل.

الصحيفة: الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وقائد قوة قدس الإيرانية قاسم سليماني وقائد الجناح العسكري للجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا، هم أخطر ثلاث شخصيات على أمن إسرائيل.

أبرز ما ذكرته جيروزاليم بوست:

بهاء أبو العطا، قائد المنطقة الشمالية لسرايا القدس في قطاع غزة وأحد أبرز أعضاء مجلسها العسكري، تنظر إليه إسرائيل باعتباره الرجل الرئيسي لإيران في قطاع غزة.

رغم أن حركة الجهاد الإسلامي هي حركة سنية فإنها تحظى بدعم من إيران.

أبو العطا شارك في التخطيط لهجمات ضد إسرائيل، كما شارك في تصنيع الأسلحة، وتحسين قدرات إطلاق الصواريخ بعيدة المدى، وينظر إليه القادة العسكريين في إسرائيل كعنصر تصعيد.

حركة الجهاد الإسلامي تحاول تحت قيادة أبو العطا شن هجمات بعيدًا عن سلطة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تدير قطاع غزة.

أبو العطا نجا في السابق من عدة محاولات اغتيال، من بينها "عملية عمود الدفاع" في عام 2012.

أبو العطا أمر بإطلاق الصواريخ باتجاه جنوب إسرائيل في أبريل/نيسان الماضي.

بينما يواصل الجيش الإسرائيلي تحميل حماس المسؤولية عن كل ما يحدث في القطاع، سيأتي الانتقام من الجهاد الإسلامي وأبو العطا في يوم ما.

استشهد بهاء أبو العطا بغارة إسرائيلية استهدفت منزله شرقي غزة (المركز الفلسطيني للإعلام)

إطلاق الصورايخ

دائمًا كان يتم تحميل أبو العطا مسؤولية إطلاق الصواريخ تجاه المستوطنات في الأراضي المحتلة.

القناة الإسرائيلية الثانية: أبو العطا هو صاحب القرار في إطلاق الصواريخ على المستوطنات الجنوبية. واشنطن أصدرت مجموعة من العقوبات بحقه وأكدت أنه لا يشكل تهديدًا على إسرائيل فقط وإنما أيضًا يحرج حماس.

الصحفي الإسرائيلي جال بيرغر: أبو العطا هو المسؤول عن اختراق تفاهمات التهدئة على حدود قطاع غزة خلال الشهور الأخيرة، بما فيها محاولة قنص عدد من الجنود.

سبق أن غادر أبو العطا قطاع غزة إلى العاصمة المصرية القاهرة وتحديدًا في أبريل/نيسان الماضي، عبر معبر رفح البري، للمشاركة في حوارات القاهرة برفقة عدد من قيادات سرايا القدس.

المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي قال اليوم: لقد نفذ أبو العطا عمليًا معظم نشاطات حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، وكان بمثابة قنبلة موقوتة.

أدرعي: لقد قاد أبو العطا وتورط بشكل مباشر في العمليات ومحاولات استهداف مواطني إسرائيل وجنود جيش الدفاع بطرق مختلفة ومن بينها إطلاق قذائف صاروخية وعمليات قنص وإطلاق طائرات مسيرة وغيرها.

أدرعي: أبو العطا سعى في الأيام القليلة المقبلة لتنفيذ عمليات "تخريبية" مختلفة وفِي مقدمتها اطلاق قذائف صاروخية إلى منطقة غلاف غزة.

اقرأ أيضًا:

استشهاد قيادي بارز في سرايا القدس بغارة إسرائيلية على غزة

استشهاد أبرز القادة الميدانيين لحركة الجهاد بغزة.. آخر التطورات

تعرف على المطلوبين الثلاثة على رأس قوائم الاغتيالات الإسرائيلية