قبل لقاء ترمب.. أردوغان: واشنطن لم تلتزم بتعهداتها بشأن انسحاب الأكراد في سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الولايات المتحدة لم تلتزم بتعهداتها كاملة بشأن انسحاب القوات الكردية في سوريا.
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- أردوغان قال خلال مؤتمر صحفي في مطار أنقرة قبيل التوجه إلى الولايات المتحدة إنه سيبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "بالوثائق أن الاتفاق الذي توصلنا إليه (بشأن سوريا) لم يتم احترامه بشكل كامل".
- أردوغان: للأسف لا يمكن حتى الآن أن نجزم ما إذا كانت المجموعات "الإرهابية" انسحبت من المنطقة.
- أردوغان: لم يكن بوسع روسيا ولا الولايات المتحدة إبعاد المجموعات "الإرهابية" ضمن الجدول الزمني المتفق عليه.
- في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي توصل نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس مع أردوغان إلى اتفاق خلال زيارة إلى أنقرة، ينص على انسحاب المقاتلين الأكراد عن الحدود التركية وإقامة "منطقة آمنة" بعمق 32 كلم تمتد على الشريط الحدودي.
- نتج عن الاتفاق وقف الهجوم العسكري الذي باشرته تركيا في 9 أكتوبر/تشرين الأول في شمال شرق سوريا لطرد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعد حليفة لواشنطن والغرب في القتال ضد تنظيم الدولة، فيما تعتبرها أنقرة "إرهابية".
- بموجب اتفاق منفصل أبرمه أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي في 22 أكتوبر/ تشرين الأول، تعهدت موسكو بإخراج وحدات حماية الشعب من مناطق أخرى في شمال شرق سوريا بالتنسيق مع الجيش السوري، وبتسيير دوريات مشتركة مع الجيش التركي داخل الأراضي السورية.