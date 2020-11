فيديوهات مسربة من داخل السجون المصرية تظهر أوضاعا "غير إنسانية" للمعتقلين

نشر الناشط الحقوقي المصري محمد سلطان، الثلاثاء، مقاطع فيديو مسربة من داخل سجن طرة جنوب القاهرة، توضح الظروف المعيشية "غير الإنسانية" التي يعيشها المعتقلون.

التفاصيل

Yest Egyptian gov't staged a "public visit" to the notorious Torah prisons in response to @AgnesCallamard's report re medical negligence in prison & Pres. Mursi's death.

In 2014 I recorded the 1st smuggled footage of Torah prisons. The video was published by @Telegraph👇 pic.twitter.com/DII5LWFg1G

— Mohamed Soltan | محمد سلطان (@soltan) November 12, 2019