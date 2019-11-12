فيديوهات مسربة من داخل السجون المصرية تظهر أوضاعا "غير إنسانية" للمعتقلين

وتأتي زيارة سجن طرة التي نظمتها السلطات قبل يومين من توجه المسؤولين المصريين إلى جنيف للمشاركة في الاستعراض الدوري الشامل الثالث لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ووثقت منظمات حقوقية وفاة أكثر من 820 معتقلا داخل السجون منذ عام 2013، بسبب الإهمال الطبي.
كما نشر قبل أيام تقرير شارك فيه خبراء من الأمم المتحدة، أكد أن الرئيس الراحل محمد مرسي احتجز في ظروف وحشية أدت إلى قتله تعسفيا، بسبب حرمانه من العلاج والزيارات وإجباره على النوم على أرضية خرسانية طوال سنوات.
كما حذر التقرير من الخطر الذي يهدد حياة آلاف المعتقلين الذين يتعرضون لنفس الانتهاكات. بالإضافة إلى ازدحام الزنازين وعدم توفير الطعام المناسب وضعف التهوية ومنع السجناء من التعرض للشمس.