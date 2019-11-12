ظريف يهزأ من تحذير أوربي بشأن الاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر اليوم الثلاثاء إن الأوربيين هم الذين لم ينفذوا التزاماتهم بموجب الاتفاق النووي المبرم مع بلاده عام 2015.

تصريحات ظريف جاءت ردا على تحذير وجهه الاتحاد الأوربي لإيران يحثها فيه على الالتزام بالاتفاق وإلا واجهت عواقب.

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كتب ظريف على تويتر "إلى زملائي في الاتحاد الأوربي/الدول الأوربية الثلاث.. أولا: الوفاء التام بالتزامات خطة العمل الشاملة المشتركة.. أنتم؟ حقا؟ اذكروا التزاما واحدا أوفيتم به في الشهور الثمانية عشرة الأخيرة. ثانيا: فعّلت إيران واستنفدت آلية فض النزاع بينما كنتم أنتم تماطلون، ونحن الآن نطبق علاجات الفقرة 36".

تلقي إيران منذ وقت طويل بالمسؤولية على الأوربيين لعدم حصولها على منافع اقتصادية كان يتعين أن تحصل عليها بموجب الاتفاق الذي يعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

بدأت طهران خطوات للحد من التزاماتها بمقتضى الاتفاق بما في ذلك إنتاج كمية من اليورانيوم المخصب تفوق المسموح به.

استأنفت إيران الأسبوع الماضي التخصيب في منشأة فوردو النووية المقامة تحت الأرض رغم أن ذلك محظور بمقتضى الاتفاق.

أصدرت فيدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي والأطراف الأوربية الموقعة على الاتفاق، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بيانا أمس الإثنين يحث إيران على الالتزام بالاتفاق وإلا واجهت إجراءات قد تشمل عقوبات.

تقول إيران إن الفقرة السادسة والثلاثين في الاتفاق تسمح لها بالحد من التزاماتها عندما لا تلتزم الأطراف الأخرى، لكن الأوربيين يختلفون مع هذا القول.

To my EU/E3 Colleagues

1."Fully upheld commitments under JCPOA"

YOU? Really?

Just show ONE that you've upheld in the last 18 months

2.Iran triggered-& exhausted-dispute resolution mechanism while you were procrastinating

We're now using para36 remedies

Look at my 6/11/18 letter pic.twitter.com/G6n4hwqS6s — Javad Zarif (@JZarif) November 12, 2019

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