ظريف يهزأ من تحذير أوربي بشأن الاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر اليوم الثلاثاء إن الأوربيين هم الذين لم ينفذوا التزاماتهم بموجب الاتفاق النووي المبرم مع بلاده عام 2015.

تصريحات ظريف جاءت ردا على تحذير وجهه الاتحاد الأوربي لإيران يحثها فيه على الالتزام بالاتفاق وإلا واجهت عواقب.

To my EU/E3 Colleagues

1."Fully upheld commitments under JCPOA"

YOU? Really?

Just show ONE that you've upheld in the last 18 months

2.Iran triggered-& exhausted-dispute resolution mechanism while you were procrastinating

We're now using para36 remedies

Look at my 6/11/18 letter pic.twitter.com/G6n4hwqS6s

— Javad Zarif (@JZarif) November 12, 2019