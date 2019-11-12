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سياسة

الإمارات والبحرين تقرران رسميا المشاركة في خليجي 24 بالدوحة

12/11/2019

أعلنت الإمارات والبحرين المشاركة في بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين لكرة القدم في قطر التي تقام الشهر الجاري، في أول تطور منذ الأزمة الخليجية المستمرة منذ يونيو/حزيران 2017.

التفاصيل
  • الاتحاد الإماراتي لكرة القدم نشر على موقعه الإلكتروني وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الخبر قائلا إنه " بناء على تجديد الدعوة التي وجهها اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، إلى اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم، بهدف طلب المشاركة في بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين والتي ستقام للفترة من 24 نوفمبر وحتى السادس من ديسمبر 2019 في الدوحة، قرر اتحاد الكرة مشاركة المنتخب الوطني في هذه البطولة." 

  • اتحاد البحرين لكرة القدم غرد على حسابه على تويتر وحسابه على موقع انستغرام بنفس الصياغة تقريبا قائلا إنه قرر المشاركة في البطولة.
  • أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة في الدوحة عقد اجتماع الأربعاء لإعادة قرعة البطولة بعد قرار دول  خليجية المشاركة فيها.

https://twitter.com/bfainfo/status/1194339185144012801?ref_src=twsrc%5Etfw

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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