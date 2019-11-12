استشهاد قيادي بارز في سرايا القدس بغارة إسرائيلية على غزة

استشهد القيادي في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا وزوجته، جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزله شرقي غزة، فجر اليوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الصحة في بيان "استشهد مواطنان بينهما سيدة وأصيب ثلاثة آخرون في حي الشجاعية".

وهذه أول عملية اغتيال مباشرة تنفذها قوات الاحتلال منذ حرب 2014، وحمّل الاحتلال أبو العطا مسؤولية عمليات إطلاق الصواريخ على إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة.

كما أعلنت حركة الجهاد أن غارة إسرائيلية استهدفت منزل القيادي في الحركة أكرم العجوري بدمشق أسفرت عن استشهاد ابنه. وأفادت وكالة الأنباء السورية بأن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزل العجوري في دمشق.

سرايا القدس" تتوعد

سرايا القدس نعت أبو العطا (42 عامًا) وزوجته، وتوعدت برد مزلزل، وأعلنت رفع حالة الجهوزية والنفير العام في صفوف مقاتليها ووحداتها.

بيان سرايا القدس: الرد على هذه الجريمة لن يكون له حدود وليتحمل الاحتلال نتائج هذا العدوان.

مسؤول المكتب الإعلامي في حركة الجهاد: ما حدث اليوم هو بمثابة إعلان حرب من قبل الاحتلال ضد الفلسطينيين، وهناك قرار لدى المقاومة الفلسطينية بتصعيد الرد على العدوان الإسرائيلي.

المقاومة الفلسطينية أطلقت رشقات صاروخية تجاه بلدات ومستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، فيما كثفت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تحليقها في سماء غزة.

مئات الفلسطينيين شاركوا في تشييع جثمان الشهيد بهاء أبو العطا بعدما أدوا صلاة الجنازة عليه ظهر اليوم في المسجد العمري الكبير وسط مدينة غزة.

عملية مشتركة

في وقت سابق فجر اليوم، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه في تويتر أن عملية مشتركة لجيش الاحتلال وجهاز الأمن العام "الشاباك" استهدفت مبنى بداخله أبرز قادة حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

أدرعي: العملية تمت المصادقة عليها من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. نحن مستعدون لمجموعة واسعة من السيناريوهات الهجومية والدفاعية.

لقد نفذ #بهاء_أبو_العطا عمليًا معظم نشاطات #الجهاد_الاسلامي في قطاع #غزة وكان بمثابة قنبلة موقوتة. لقد قاد أبو العطا وتورط بشكل مباشر في العمليات ومحاولات استهداف مواطني إسرائيل وجنود جيش الدفاع بطرق مختلفة ومن بينها إطلاق قذائف صاروخية وعمليات قنص وإطلاق طائرات مسيرة وغيرها. pic.twitter.com/vB3SVw2RJU — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 12, 2019

أدرعي: أبو العطا كان بمثابة قنبلة موقوتة. نفذ عمليًا معظم نشاطات حركة الجهاد الإسلامي ضد إسرائيل، وساهم بشكل مباشر "في محاولات استهداف مواطنين وجنود إسرائيليين بطرق مختلفة"، ومن بينها إطلاق قذائف صاروخية وعمليات قنص وإطلاق طائرات مسيرة وغيرها.

جيش الاحتلال ادعى أن أبو العطا جهّز خلال الأيام الأخيرة لتطبيق فوري لعمليات مختلفة ضد أهداف إسرائيلية، منها تدريب خلية لعمليات اختراق للحدود وقنص، وإطلاق مسيّرات، والاستعداد لإطلاق صواريخ لمديات مختلفة.

مراسل الجزيرة: جيش الاحتلال أغلق طرقا عديدة في المناطق القريبة من القطاع وأُغلقت المدارس وتوقفت حركة القطارات في هذه البلدات، تحسبًا للرد.

#عاجل في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام تم في الساعة الأخيرة استهداف مبنى تواجد في داخله أبرز قادة #الجهاد_الاسلامي في قطاع #غزة #بهاء_أبو_العطا — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 12, 2019

حماس تنعي

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" القائد أبو العطا (أبو سليم)، مؤكدة أن الجريمة لن تمر دون عقاب.

اعتبرت حماس على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم، اغتيال أبو العطا "عملا جبانا"، وحملت الاحتلال مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع.

مساجد عدة في غزة نعت عبر مكبرات الصوت "القائد الكبير بهاء أبو العطا".

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