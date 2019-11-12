استشهاد أبرز القادة الميدانيين لحركة الجهاد بغزة.. آخر التطورات

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بغزة، استشهاد القيادي الميداني البارز بهاء أبو العطا وزوجته، بغارة إسرائيلية استهدفت منزله بحي الشجاعية، فجر اليوم الثلاثاء.

وتوعدت الحركة برد مزلزل، وقالت إنها استهدفت برشقة صاروخية مستوطنات سديروت وأسدود والخضيرة المتاخمة لقطاع غزة.

كما أعلنت حركة الجهاد أن غارة إسرائيلية استهدفت منزل القيادي في الحركة أكرم العجوري بدمشق أسفرت عن استشهاد ابنه.

وأكدت الحركة أن ما حدث اليوم هو بمثابة إعلان حرب من قبل الاحتلال ضد الفلسطينيين، مشددة على أن هناك قرارا لدى المقاومة بتصعيد الرد على العدوان الإسرائيلي.

من ناحيته، أعلن جيش الاحتلال أن عملية اغتيال أبو العطا في غزة تمت بموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع نفتالي بينيت.

أبرز التطورات.. لحظة بلحظة

مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن سلسلة غارات على مواقع تابعة للمقاومة في وسط قطاع غزة.

مراسل الجزيرة: سقوط صاروخ على منزل في مجمع أشكول الاستيطاني في النقب الغربي.

مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف موقعًا للمقاومة شرق بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه بدأ جولة جديدة من الغارات ضد أهداف لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية: جريمة اغتيال بهاء أبو العطا محاولة من الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية وضرب فصائل المقاومة وقادتها.

إسماعيل هنية: الاحتلال الإسرائيلي يسعى لخلط الأوراق لقطع الطريق على استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.

إسماعيل هنية: سياسة الاغتيالات لم ولن تنجح في تغيير العقيدة القتالية لدى المقاومة.

مراسل الجزيرة: ارتفاع عدد الشهداء في غزة اليوم إلى 4 شهداء بينهم القيادي في حركة الجهاد بهاء أبو العطا.

مراسل الجزيرة: غارتان إسرائيليتان على البريج في شرق قطاع غزة ورفح جنوبي القطاع.

مراسل الجزيرة: استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا شمال غربي قطاع غزة.

صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية: تم إجلاء حوالي 100 عائلة في غلاف غزة ويتوقع إجلاء مئات العائلات لاحقًا.

مراسل الجزيرة: المقاومة الفلسطينية أطلقت أكثر من 160 صاروخًا باتجاه بلدات ومدن إسرائيلية منذ صباح اليوم.

مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال تستهدف موقعًا للمقاومة الفلسطينية في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي: حاولنا ثني أبو العطا عن عملياته ضد إسرائيل بطرق عدة لكننا لم ننجح.

رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي: إذا اضطررنا سننتقل إلى مرحلة الاغتيالات.

رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي: نستعد للتصعيد جوًا وبحرًا وبرًا رغم أننا لا نرغب بالتصعيد.

رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي: أطلب من جميع الإسرائيليين تنفيذ تعليمات الجبهة الداخلية.

رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي: ليس لدينا مصلحة بالتصعيد لكن جاهزون لكل الاحتمالات.

رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي: قررنا بالتعاون مع القيادة السياسية اغتيال أبو العطا.

رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي: أبو العطا كان قنبلة موقوتة.

رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي: أبو العطا كان قد عمل من أجل تخريب جهود التهدئة مع حماس.

رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي: أبو العطا كان مسؤولا عن غالبية العمليات الصاروخية من قطاع غزة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إسرائيل ليست معنية بالتصعيد لكن سنفعل ما هو مطلوب من أجل الدفاع عن أنفسنا.

نتنياهو: أطلب من الإسرائيليين الاستماع لأوامر الجبهة الداخلية لإنقاذ حياتهم.

نتنياهو: أثبتنا أنه بالإمكان ضرب "الإرهابيين" بأقل خسائر في المدنيين.

نتنياهو: عندما وجدنا اللحظة مناسبة قمنا بتصفية أبو العطا فورًا.

نتنياهو: اتخذنا قرارًا باغتيال أبو العطا بالإجماع في الطاقم الوزاري الأمني.

مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة الفلسطينية شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة.

مراسل الجزيرة: تضرر مبنى سكني في مجمع أشكول في النقب الغربي جراء قصف صاروخي.

مراسل الجزيرة: انتهاء اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لبحث التطورات الميدانية في غزة.

الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة: اغتيال أبو العطا واستهداف منزل العجوري في دمشق تجاوز للخطوط الحمراء.

الجيش الإسرائيلي يقول إنه بدأ باستهداف مواقع تابعة للجهاد الإسلامي في غزة.

غرفة العمليات المشتركة للمقاومة الفلسطينية: نؤكد على ضرورة وحدة الصف في إطار الرد على العدوان.

غرفة العمليات المشتركة للمقاومة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي سيندم على ما قام به اليوم من جرائم.

غرفة العمليات المشتركة للمقاومة الفلسطينية: الاحتلال سيتحمل كافة التبعات عن الجرائم التي حدثت اليوم.

غرفة العمليات المشتركة للمقاومة الفلسطينية: ما جرى اليوم تجاوز كل الخطوط الحمراء.

الاتحاد الأوربي: نطالب بوقف التصعيد بشكل سريع وتام على الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة.

مراسل الجزيرة: قصف يستهدف المستوطنات المتاخمة للحدود الشمالية مع غزة.

الخارجية الفلسطينية: نطالب المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل لإجبار الاحتلال على وقف العدوان.

الخارجية الفلسطينية: ندين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ودمشق الذي خلف شهداء وجرحى.

الرئاسة الفلسطينية: نطالب المجتمع الدولي بإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف العدوان فورًا.

الرئاسة الفلسطينية: ندين اغتيال بهاء أبو العطا ونحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تدهور الأوضاع في غزة.

وزارة الصحة الفلسطينية: 3 شهداء و 18 آخرين منذ بدء التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة فجر اليوم.

الكرملين: نشعر بالقلق إزاء تصاعد حدة الوضع في قطاع غزة وفي إسرائيل وندعو الأطراف إلى الهدوء.

مراسل الجزيرة: استشهاد فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان: سرايا القدس وكتائب القسام وغرفة العمليات المشتركة هي من ستترجم الرد على اغتيال أبو العطا.

إسماعيل رضوان: على العدو أن يفهم أن استهداف القادة لن يوقف المقاومة.

إسماعيل رضوان: لن يهدأ لنا بال إلا بعد الانتقام لجريمة اغتيال الشهيد بهاء أبو العطا وكتائب القسام وحركة الجهاد صنوان لا يفترقان.

المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صاروخية تجاه مستوطنات متاخمة لقطاع غزة ردًا على الغارة الإسرائيلية.

مراسل الجزيرة: دوي صافرات الإنذار في بلدات غلاف غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه استهدف ناشطين في حركة الجهاد الإسلامي شمال قطاع غزة.

مراسل الجزيرة: إصابة إسرائيلي جراء سقوط صاروخ على بلدة جان يفني.

مراسل الجزيرة: إصابة مباشرة لمنزلين في سيدروت والنقب الغربية بقصف صاروخي من غزة.

وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق نبيل شعث: كل موقف فيه مقاومة للعدوان الإسرائيلي مشروع.

نبيل شعث: لا نريد قرارات إدانة للسياسة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وإنما نريد إجراءات عقاب ومقاطعة حقيقية.

عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد خالد البطش: لا خيار أمام حركة الجهاد الإسلامي سوى المواجهة بعد اغتيال أبو العطا.

خالد البطش: العدو الإسرائيلي سيدفع الثمن غاليًا بعد اغتيال بهاء أبو العطا.

خالد البطش: الاحتلال الإسرائيلي يريد حربا مفتوحة مع المقاومة الفلسطينية.

خالد البطش: لقد دمر بهاء أبو العطا بصواريخه أحلام نتنياهو السياسية في حياته وسيدمرها حتى بعد استشهاده.

مراسل الجزيرة: جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تعزيز منظومة القبة الحديدية ويمدها بمزيد من الصواريخ الاعتراضية.

مراسل الجزيرة: المقاومة الفلسطينية توسع قصفها للبلدات الإسرائيلية وصفارات الإنذار تدوي في موديعين غربي القدس.

الناطق باسم حماس: إذا ارتكب الاحتلال مزيدا من الجرائم فستقوم المقاومة بتوسيع ردها.

الناطق باسم حماس: الرد على جريمة الاحتلال بدأ منذ صباح اليوم وهو متواصل.

الناطق باسم حماس: طبيعة الرد وحجمه تحدده القوى العسكرية للفصائل الموجودة على الأرض.

الناطق باسم حماس: الرد يجب أن يكون رادعا للاحتلال ويوازي الجريمة ويمنع تكرارها.

الناطق باسم حماس: ننسق مع جميع فصائل المقاومة الفلسطينية بشأن الرد على جرائم الاحتلال.

الناطق باسم حماس: تخطئ إسرائيل عندما تعتقد أن الاستمرار في سياسة الاغتيالات سينجح في قهر المقاومة.

الناطق باسم حماس: ما جرى اليوم هو استمرار لسياسة الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الشعب الفلسطيني.

مراسل الجزيرة مباشر: المقاومة الفلسطينية تطلق عدة صواريخ باتجاه مطار بن غوريون الإسرائيلي.

مراسل الجزيرة: صواريخ جديدة أطلقتها المقاومة الفلسطينية باتجاه مناطق إسرائيلية.

مراسل الجزيرة: إغلاق المدارس وفتح الملاجىء في وسط وجنوب إسرائيل.

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: تم رصد أكثر من 50 صاروخا أطلق من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

تشييع جثمان الشهيد بهاء أبو العطا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الذي استشهد اليوم في غارة إسرائيلية.

مسؤول المكتب الإعلامي في حركة الجهاد: هناك قرار لدى المقاومة الفلسطينية بتصعيد الرد على العدوان الإسرائيلي.

مسؤول المكتب الإعلامي في حركة الجهاد: ما حدث اليوم هو بمثابة إعلان حرب من قبل الاحتلال ضد الفلسطينيين.

المجلس الوزراي والأمني المصغر الإسرائيلي يبدأ اجتماعًا طارئًا لبحث التطورات الميدانية في غزة.

تحليق مكثف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي في سماء قطاع غزة.

مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مبنى سكنيًا غرب مدينة غزة.

مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال تقصف أحد المقرات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية شمال قطاع غزة.

مراسل الجزيرة: جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق كافة معابر غزة ويعيد إغلاق المجال البحري قبالة القطاع ل6 أميال.

مراسل الجزيرة: إصابة مباشرة لمنزل في مدينة سديروت الإسرائيلية بقصف صاروخي من غزة.

مراسل الجزيرة: حالة التأهب والاستنفار تتوسع لتشمل منطقة تل أبيب الكبرى.

مراسل الجزيرة: تعليق الدراسة في تل أبيب ومدن أخرى تقع في ضواحيها الجنوبية إثر استهدافها برشقات صاروخية.

مراسل الجزيرة: دوي صافرات الإنذار في الضواحي الجنوبية لتل أبيب.

سرايا القدس تقول إنها استهدفت مدينة تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة.

حركة الجهاد: غارة إسرائيلية استهدفت منزل القيادي في الحركة أكرم العجوري بدمشق أسفرت عن استشهاد إبنه.

تعزيزات أمنية إسرائيلية وإجراءات استثنائية في المستوطنات والمناطق الواقعة بعمق 40 كيلومترا من غزة.

المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في اسرائيل يعقد اليوم جلسة في أعقاب الغارة على غزة.

سرايا القدس تقول إنها استهدفت سديروت وأسدود والخضيرة برشقة صاروخية.

حركة حماس: العدو يتحمل كل التبعات والنتائج المترتبة على التصعيد العسكري واستهداف قيادي في سرايا القدس.

جيش الاحتلال الإسرائيلي: عملية اغتيال أبو العطا في غزة تمت بموافقة رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع نفتالي بينيت.

سرايا القدس تعلن رفع حالة الجهوزية في صفوفها وتؤكد أن الرد لن يكون له حدود.

سرايا القدس تعلن استشهاد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا وزوجته وتتوعد برد "مزلزل".