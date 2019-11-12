ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي بغزة إلى عشرة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 10، فيما بلغ عدد الإصابات 45 جريحا، إثر سلسلة غارات إسرائيلية جديدة على غزة.

التفاصيل

الوزارة قالت في بيان إن الشهداء هم: بهاء أبو العطا القائد البارز في سرايا القدس الجناح المسلّح لحركة الجهاد الإسلامي، وزوجته أسماء أبو العطا (39 عاما) وإبراهيم الضابوس (26 عاما) وزكي غنامة (25 عاما) ومحمد عطية حمودة (20 عاما) وعبد الله البلبيسي (26عاما) وعبد السلام رمضان احمد (28 عاما) ومحمد صلاح حسن أبو شكل (31 عاما)، وراني فايز رجب أبوالنصر (35 عاما)، وجهاد أيمن أحمد أبو خاطر (22 عاما).

الوزارة أشارت إلى أن عدد الجرحى ارتفع من 30 مصابا إلى 45، إثر سلسلة غارات إسرائيلية جديدة.

مقاتلات جيش الاحتلال قصفت خلال الساعات الأخيرة عددا من الأهداف في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

رواية الاحتلال

جيش الاحتلال الإسرائيلي قال في بيان إن طائرات استهدفت مجموعة جديدة من الأهداف التابعة لحركة الجهاد.

الجيش قال إن من بين الأهداف التي قصفها "موقعا للرصد، وغرفة عمليات للاستطلاع ، إضافة لموقع تحت أرضي لإنتاج الوسائل القتالية، وبنيات عسكرية تحت أرضية".

البيان: تم رصد إطلاق 190 قذيفة صاروخية من قطاع غزة منذ فجر اليوم.

البيان: منظومة "القبة الحديدية" اعترضت ما يزيد عن 90 في المئة من الصواريخ التي أطلقت من القطاع.

جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في وقت سابق استهداف عنصرين من حركة الجهاد في شمالي القطاع بينما "كانا يستعدان لإطلاق قذائف صاروخية".

وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت أعلن حالة الطوارئ خلال الـ 48 ساعة المقبلة، في المناطق التي تبعد عن غزة حتى 80 كيلومترًا.

هيئة البث الإسرائيلي الرسمية ذكرت أن قرار بينيت الذي تسلم مهامه وزيرا للدفاع، الثلاثاء، يشمل منطقة غلاف غزة (المجاورة لقطاع غزة) وحتى شمال مدينة تل أبيب.

المقاومة ترد