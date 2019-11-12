أمريكا احتجزت أطفالا بعيدا عن والديهم أكثر من أي بلد آخر

احتجزت السلطات الأمريكية نحو 70 ألف طفل، في 2019، بمراكز احتجاز المهاجرين غير النظاميين على الحدود مع المكسيك.

جاء ذلك بحسب ما نشرته وكالة أسوشيتد برس، نقلا عن بيانات حكومية جديدة.

أبرز ما جاء في تقرير أسوشيتد برس

أظهرت بيانات حكومية جديدة أن السلطات تحتجز 69 ألفا و550 من أطفال المهاجرين على مدار العام الجاري.

الولايات المتحدة احتجزت أطفالا بعيدا عن والديهم أكثر من أي بلد آخر، وفقا لباحثين في الأمم المتحدة.

هذا حدث رغم أن الحكومة الأمريكية اعترفت بأن الاحتجاز ربما يمثل صدمة بالنسبة للأطفال؛ ما يعرضهم لخطر الإصابة بأضرار جسمانية ونفسية وعاطفية على المدى الطويل.

السلطات رحّلت بالفعل البعض من هؤلاء الأطفال المهاجرين الذين كانوا رهن الاحتجاز الحكومي هذا العام، فيما أعيد البعض الآخر إلى أسرهم في الولايات المتحدة؛ حيث يحاولون الذهاب إلى المدرسة وإعادة حياتهم إلى طبيعتها.

لا يزال نحو 4 آلاف طفل رهن الاحتجاز الحكومي، وبعضهم في ملاجئ غير مؤهلة، في حين يصل المزيد من الأطفال كل أسبوع.

هؤلاء الأطفال، الذين زاد عددهم هذا العام بنسبة 42 في المئة مقارنة بالعام الماضي، قضوا وقتًا أطول في الملاجئ بعيدًا عن عائلاتهم مقارنة بالسنوات السابقة.

طفلة مهاجرة من غواتيمالا توفيت أثناء احتجازها بالولايات المتحدة

صدمة نفسية

في سبتمبر/أيلول الماضي، ذكر تقرير صادر عن "مكتب الصحة والخدمات الإنسانية العامة" الأمريكي أن مرض "اضطراب ما بعد الصدمة النفسية"، بدأ يظهر بين أطفال المهاجرين المحتجزين على الحدود الأمريكية المكسيكية.

جاء ذلك بعد تقصّي فرق المكتب الأوضاع الصحية للأطفال المُبعدين عن ذويهم والمحتجزين في 45 مركزا تابعا لوزارة الصحة الأمريكية.

أوضح التقرير أن بعض الأطفال المحتجزين في المراكز تعرضوا للضرب أو الاعتداءات الجنسية في بلدانهم.

ذكر "اتحاد الحريات المدنية الأمريكي"، نقلا عن مسؤولين في الحكومة الأمريكية، أن 481 طفلا في مراكز الاحتجاز دون سن العاشرة، و185 آخرين دون سن الخامسة من العمر.

ويعمل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على بناء جدار على الحدود مع المكسيك للحد من "الهجرة غير القانونية وتهريب المخدرات".

ويتعرض ترمب لانتقادات شديدة بسبب سياساته المناهضة للهجرة، التي توصف بـ"العنصرية" تجاه المهاجرين.