أكاديمي إماراتي: تطورات مهمة لحل الخلاف الخليجي قريبا

بشر الأكاديمي الإماراتي وأستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الخالق عبد الله، اليوم الثلاثاء، بقرب حل الأزمة الخليجية المستمرة منذ يونيو/حزيران 2017.

وقال عبد الله في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "أبشركم بتطورات مهمة لحل الخلاف الخليجي باقرب مما تتوقعون".

وقطعت كلا من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/ حزيران 2017 علاقاتهما بشكل كامل مع قطر وفرضوا حصارا عليها، بعد أن اتهموها بـ"تمويل الإرهاب" ودعم إيران، رغم نفي الدوحة.

أبشركم بتطورات مهمة لحل الخلاف الخليجي باقرب مما تتوقعون. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) November 12, 2019

كأس الخليج العربي

قناة بي إن سبورت نقلت، الثلاثاء، عما أسمته "مصادرها الخاصة" أن منتخبات خليجية تراجعت عن عدم المشاركة في النسخة 24 من كأس الخليج العربي المقررة في الدوحة.

أشارت القناة على موقعها الإلكتروني أن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم سيعقد اجتماعا غدا الأربعاء لإعادة توزيع مجموعات البطولة.

كانت خمسة منتخبات قد أكدت مشاركتها سابقاً في البطولة التي ستحتضنها قطر من 24 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 6 ديسمبر/كانون الأول 2019، وهي العراق والكويت وسلطنة عمان واليمن بالإضافة إلى قطر المضيفة.

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