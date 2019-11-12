أكاديمي إماراتي: تطورات مهمة لحل الخلاف الخليجي قريبا

بشر الأكاديمي الإماراتي وأستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الخالق عبد الله، اليوم الثلاثاء، بقرب حل الأزمة الخليجية المستمرة منذ يونيو/حزيران 2017.
وقال عبد الله في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "أبشركم بتطورات مهمة لحل الخلاف الخليجي باقرب مما تتوقعون".
وقطعت كلا من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/ حزيران 2017 علاقاتهما بشكل كامل مع قطر وفرضوا حصارا عليها، بعد أن اتهموها بـ"تمويل الإرهاب" ودعم إيران، رغم نفي الدوحة.
كأس الخليج العربي
- قناة بي إن سبورت نقلت، الثلاثاء، عما أسمته "مصادرها الخاصة" أن منتخبات خليجية تراجعت عن عدم المشاركة في النسخة 24 من كأس الخليج العربي المقررة في الدوحة.
- أشارت القناة على موقعها الإلكتروني أن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم سيعقد اجتماعا غدا الأربعاء لإعادة توزيع مجموعات البطولة.
- كانت خمسة منتخبات قد أكدت مشاركتها سابقاً في البطولة التي ستحتضنها قطر من 24 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 6 ديسمبر/كانون الأول 2019، وهي العراق والكويت وسلطنة عمان واليمن بالإضافة إلى قطر المضيفة.
خلفيات
- العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تسلم أول أمس الأحد رسالة من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
- وزير الخارجية الكويتي وصل الأحد إلى السعودية في زيارة غير معلنة من قبل، وغير محددة المدة.
- الرسالة الكويتية جاءت بعد نحو 12 يوما من تصريحات أمير الكويت في كلمته خلال افتتاح دورة لمجلس الأمة (البرلمان) الكويتي في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي قال فيها إنه "من غير المقبول استمرار الخلاف الخليجي بين دول مجلس التعاون".
- أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قال في كلمة خلال افتتاح الدورة التشريعية الجديدة لمجلس الشورى القطري قبل أسبوع إن الدوحة منذ بدء الأزمة أعربت عن "استعدادها للحوار لحل خلافات دول مجلس التعاون وفي إطار ميثاقه على أسس أربعة: الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم الإملاء في السياسة الخارجية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".