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أسرة الزميل محمود حسين المعتقل في مصر تناشد السلطات حضوره جنازة والده

صحفي الجزيرة المعتقل في مصر محمود حسين
صحفي الجزيرة المعتقل في مصر محمود حسين
12/11/2019

توفي اليوم الثلاثاء والد الزميل محمود حسين، منتج الأخبار بقناة الجزيرة والمعتقل في مصر منذ نحو 3 أعوام دون توجيه اتهامات له.

وناشدت أسرة حسين في بيان، السلطات المصرية السماح له بحضور مراسم دفن والده الذي توفي اليوم عن 74 عاما بأحد مستشفيات القاهرة.
وبدأت رحلة المرض مع والد الزميل إثر زيارته لابنه المعتقل في السجون المصرية دون اتهام، حيث أصيب بجلطة خلال الزيارة.
وقالت الأسرة إن والد محمود توفي بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت صحته بشكل كبير في الشهرين الماضيين، بينما رفضت نيابة أمن الدولة خلال هذه الفترة السماح للزميل محمود بزيارته وفق ما تتيحه لوائح مصلحة السجون المصرية.

وأوضحت الأسرة أن لدى محمود فرصة أخيرة لتوديع جثمان والده غدا الأربعاء بحضور مراسم التشييع والجنازة في مسقط رأسه بمحافظة الجيزة.

يشار إلى أن الزميل محمود حسين حصل على إخلاء سبيل من المحكمة في القضية التي أمضى فيها سنتين ونصف من الحبس الاحتياطي، إلا أن نيابة أمن الدولة وضعت اسمه في قضية أخرى أثناء وجوده في السجن يعود تاريخها لعام 2018 رغم أنه كان تحت الحبس الاحتياطي في تلك الفترة.

واعتقل محمود في ديسمبر/كانون الأول عام 2016 خلال زيارة اعتيادية لعائلته بمصر، ولم يكن حينها مكلفًا بمهمة عمل أو تغطية صحفية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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