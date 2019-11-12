أردوغان يرفض "انذارات" الاتحاد الأوربي بشأن التنقيب في المتوسط

رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء "انذارات" الاتحاد الأوربي بخصوص أعمال التنقيب التي تجريها تركيا في شرق المتوسط قبالة سواحل قبرص.

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كان الاتحاد الأوربي وافق على إطار قانوني يسمح له بفرض عقوبات على تركيا بسبب أعمال التنقيب التي يصفها الاتحاد بأنها "غير شرعية".

أردوغان في مؤتمر صحفي: ليس لديكم مصلحة في توجيه انذارات لتركيا بخصوص علاقاتنا مع قبرص.

أردوغان: لا نعلق أهمية كبرى على ذلك وسنواصل طريقنا.

أردوغان: تركيا تؤوي حوالي أربعة ملايين لاجئ غالبيتهم من السوريين.

أردوغان: يمكن أن تفتح الأبواب أمام هؤلاء اللاجئين ليتجهوا إلى أوربا.

أردوغان: تركيا ستواصل ترحيل مقاتلين أجانب من تنظيم الدولة محتجزين لديها إلى بلدانهم الأوربية.

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