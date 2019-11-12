أردوغان: الأمريكي العالق على الحدود مع اليونان "ليس مشكلتنا"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن المواطن الأمريكي، أحد عناصر تنظيم الدولة، العالق في المنطقة العازلة بين تركيا واليونان "ليس مشكلتنا".

وأضاف في تصريح متلفز "لا يهمنا ما إذا كان عالقا على الحدود أم لا.. وليس مشكلتنا إذا سمحوا له بالدخول أو لا".

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تصريحات أردوغان جاءت ردا على سؤال حول المواطن الأمريكي محمد درويش الذي قالت تركيا إنها قامت بترحيله يوم الإثنين.

مسؤول تركي قال لوكالة "فرانس برس" إن الرجل رفض إعادته إلى الولايات المتحدة وطلب التوجه إلى اليونان.

المسؤول أضاف أنه أمضى الليل في المنطقة العازلة على الحدود بين البلدين على أطراف محافظة أدرنة التركية.

وكالة الأناضول قالت، الثلاثاء، إن الأمريكي يواصل الانتظار بعد ترحيله من قبل تركيا، عبر معبر "بازار كولة" الحدودي وعدم سماح اليونان له بالدخول.

أمضى الأمريكي ليلته في المنطقة العازلة داخل سيارة، في الوقت الذي ترصده كاميرات الصحفيين بعد توافد عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية، بحسب الوكالة.

مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قال إن الوزارة "على علم بالتقارير حول اعتقال السلطات التركية لمواطن أمريكي" ولكنه لم تقدم معلومات إضافية بسبب قوانين الخصوصية.

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