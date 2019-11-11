ممثلة الأمم المتحدة بالعراق: السيستاني يدعو لتنفيذ إصلاحات حقيقية

قالت ممثلة الأمم المتحدة بالعراق جانين هينيس بلاسخارت إن المرجع الشيعي علي السيستاني دعا "لإجراء إصلاحات حقيقية"، لأن "المتظاهرين لن يعودوا لمنازلهم من دون تحقيق مطالبهم المشروعة".

أهم تصريحات المسؤولة الأممية

وبداية، وبعد التشاور مع قطاع واسع من الأطراف والسلطات العراقية (بما في ذلك الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى وعدد من المتظاهرين بالإضافة إلى ممثلين عن النقابات)، تقترح بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) المبادئ والتدابير التالية: pic.twitter.com/eXeZUdxD7u

— UNAMI (@UNIraq) November 10, 2019