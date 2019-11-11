مصر: مقتل 3 في حادث إطلاق نار.. ونفي رسمي لاستهداف كمين أمني

نفى مصدر بوزارة الداخلية المصرية، صحة ما تداولته بعض المواقع حول إطلاق النار على كمين أمني بالقليوبية، موضحا أنه أثناء جلوس خفيرين برفقة مزارع أطلق عليهم مجهول الرصاص وفر هاربا.

ليس كمينا