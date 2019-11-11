البث الحي
سياسة|مصر

مصر: مقتل 3 في حادث إطلاق نار.. ونفي رسمي لاستهداف كمين أمني

صورة من موقع حادث إطلاق النار بمحافظة القليوبية
صورة من موقع حادث إطلاق النار بمحافظة القليوبية
11/11/2019

نفى مصدر بوزارة الداخلية المصرية، صحة ما تداولته بعض المواقع حول إطلاق النار على كمين أمني بالقليوبية، موضحا أنه أثناء جلوس خفيرين برفقة مزارع أطلق عليهم مجهول الرصاص وفر هاربا.

ليس كمينا
  • وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، نقلت عن المصدر الأمني تفاصيل الواقعة، إذ قام شخص مجهول بإطلاق النار على اثنين من الخفراء كانا متواجدين صحبة أحد المواطنين بمنطقة زراعية تابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية في دلتا مصر.
  • المصدر قال إن مطلق الرصاص فر هاربا، وأسفر الحادث عن وفاة خفيرين ومدني.
  • الأجهزة الأمنية تلاحق المشتبه به وتضيق الخناق عليه للقبض عليه وكشف غموض الواقعة وملابساتها، بحسب بوابة "أخبار اليوم" الحكومية.
  • في وقت سابق، اليوم الإثنين، قالت صحف ووسائل إعلام مصرية، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على كمين أمنى صغير في قرية كفر الحصافة بمحافظة القليوبية، وفروا هاربين، ما أسفر عن مقتل ثلاثة خفراء.
المصدر : صحف مصرية + وكالة أنباء الشرق الأوسط
المزيد من سياسة

بعد عشرات السنوات في السجن والمراقبة.. جاسوس إسرائيلي يحصل على حرية مغادرة أمريكا

الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد (رويترز)

تقرير: هل يستطيع ترمب قلب نتيجة التصويت الشعبي؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (رويترز)

الصحة العالمية: مقاومة المضادات الحيوية لا تقل خطورة عن كورونا

مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس (روتيرز)

"قذائف صاروخية ورشاشات" في اشتباك عائلي شرقي لبنان (فيديو)

وقعت اشتباكات، اليوم، بين أفراد من عائلتي جعفر وزعيتر في حي الشراونة في بعلبك (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

الفاتيكان يحقّق في "إعجاب" الحساب البابوي بصورة مثيرة لعارضة برازيلية

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول (موافع التواصل)

ماكرون يتهم تركيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا

ماكرون يتهم تركيا وروسيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا (غيتي)