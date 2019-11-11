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سياسة

غامبيا تنتصر للروهينغيا وتتهم ميانمار بالإبادة أمام محكمة العدل

وزير العدل في غامبيا أبو بكر تامبادو
وزير العدل في غامبيا أبو بكر تامبادو
11/11/2019

قال وزير العدل في غامبيا أبو بكر تامبادو اليوم الإثنين إن بلاده رفعت دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد ميانمار تتهمها فيها بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغيا المسلمة.

التفاصيل
  • تامبادو في مؤتمر صحفي في لاهاي حيث مقر المحكمة: قدمنا للتو طلبنا إلى محكمة العدل الدولية بمقتضى اتفاقية الإبادة الجماعية.
  • تامبادو: الهدف هو محاسبة ميانمار على أفعالها بحق شعبها: الروهينغيا.
  • تامبادو: عار على جيلنا ألا نفعل شيئا بينما تحدث الإبادة الجماعية أمام أعيننا.
  • وأقامت غامبيا، الدولة الصغيرة التي تسكنها أغلبية مسلمة في غرب أفريقيا، الدعوى بدعم من منظمة التعاون الإسلامي.
  • وفي الدعوى طلبت غامبيا من المحكمة اتخاذ ما يسمى بالتدابير المؤقتة لضمان أن توقف ميانمار على الفور "الفظائع والإبادة الجماعية بحق شعبها من الروهينغيا".
  • وقال مكتب "فولي هواج" للمحاماة الذي يعمل مع غامبيا إنه يتوقع عقد أولى جلسات التدابير المؤقتة الشهر المقبل.
  • وأشادت منظمات حقوقية تضغط من أجل أن يتحرك المجتمع الدولي في أزمة الروهينغيا بالخطوة التي أقدمت عليها غامبيا.
  • بارام بريت سينغ من هيومن رايتس ووتش: غامبيا عثرت على وسيلة تحول أسف وحسرة المجتمع الدولي على الروهينغيا إلى تحرك.
  • وفي حين تفتقر محكمة العدل الدولية إلى وسائل لتنفيذ أحكامها فإن مخالفة تلك الأحكام يمكن أن يلحق المزيد من الضرر بسمعة ميانمار.
خلفيات
  • محكمة العدل الدولية هي أعلى جهة قضائية تابعة للأمم المتحدة وتفصل في النزاعات بين الدول.
  • ووقعت كل من غامبيا وميانمار على اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" التي تعود لعام 1948 والتي تمنع الدول من ارتكاب الإبادة الجماعية وتفرض أيضا على جميع الدول الموقعة منع ومعاقبة منفذ هذه الجريمة.
  • وفر أكثر من 730 ألفا من الروهينغيا المسلمين إلى بنغلاديش المجاورة بعد حملة نفذها جيش ميانمار قال محققون تابعون للأمم المتحدة إنها تمت "بنية الإبادة الجماعية".
  • وتنفي ميانمار التي تسكنها أغلبية بوذية اتهامات الإبادة الجماعية وتقول إن حملتها استهدفت "انفصاليين متشددين" في ولاية راخين.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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