غامبيا تنتصر للروهينغيا وتتهم ميانمار بالإبادة أمام محكمة العدل

قال وزير العدل في غامبيا أبو بكر تامبادو اليوم الإثنين إن بلاده رفعت دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد ميانمار تتهمها فيها بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغيا المسلمة.

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تامبادو في مؤتمر صحفي في لاهاي حيث مقر المحكمة: قدمنا للتو طلبنا إلى محكمة العدل الدولية بمقتضى اتفاقية الإبادة الجماعية.

تامبادو: الهدف هو محاسبة ميانمار على أفعالها بحق شعبها: الروهينغيا.

تامبادو: عار على جيلنا ألا نفعل شيئا بينما تحدث الإبادة الجماعية أمام أعيننا.

وأقامت غامبيا، الدولة الصغيرة التي تسكنها أغلبية مسلمة في غرب أفريقيا، الدعوى بدعم من منظمة التعاون الإسلامي.

وفي الدعوى طلبت غامبيا من المحكمة اتخاذ ما يسمى بالتدابير المؤقتة لضمان أن توقف ميانمار على الفور "الفظائع والإبادة الجماعية بحق شعبها من الروهينغيا".

وقال مكتب "فولي هواج" للمحاماة الذي يعمل مع غامبيا إنه يتوقع عقد أولى جلسات التدابير المؤقتة الشهر المقبل.

وأشادت منظمات حقوقية تضغط من أجل أن يتحرك المجتمع الدولي في أزمة الروهينغيا بالخطوة التي أقدمت عليها غامبيا.

بارام بريت سينغ من هيومن رايتس ووتش: غامبيا عثرت على وسيلة تحول أسف وحسرة المجتمع الدولي على الروهينغيا إلى تحرك.

وفي حين تفتقر محكمة العدل الدولية إلى وسائل لتنفيذ أحكامها فإن مخالفة تلك الأحكام يمكن أن يلحق المزيد من الضرر بسمعة ميانمار.

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