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سياسة|الإمارات

طقس غير مستقر في دول خليجية ودبي تغرق

حافلة مدرسية تغرق في مياه الأمطار بالإمارات
حافلة مدرسية تغرق في مياه الأمطار بالإمارات
10/11/2019

تشهد دول خليجية طقسا غير مستقر وسط توقعات باستمرار سقوط الأمطار الغزيرة التي تصاحبها رياح قوية.

التفاصيل
  • دولة الإمارات شهدت سقوط أمطار غزيرة على عدة مناطق، ودعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ مستخدمي الطرق "لتوخي الحيطة والحذر، مع استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها البلاد حاليا، والتي سيصاحبها سقوط للأمطار المتفاوتة والرياح المثيرة للأتربة مع احتمال تدني الرؤية بشكل كبير".

  • الأمطار الغزيرة تسببت في غرق بعض المراكز التجارية الهامة في مدينة دبي.
  • مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا عدة مقاطع لمياه الأمطار وهي تغرق مراكز تجارية هامة في دبي.

  • كما تداول البعض مقاطع فيديو لمياه الأمطار وهي تغرق الشوارع في بعض المناطق في الإمارات.

المصدر : مواقع التواصل + وكالات
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