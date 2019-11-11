طقس غير مستقر في دول خليجية ودبي تغرق

تشهد دول خليجية طقسا غير مستقر وسط توقعات باستمرار سقوط الأمطار الغزيرة التي تصاحبها رياح قوية.

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دولة الإمارات شهدت سقوط أمطار غزيرة على عدة مناطق، ودعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ مستخدمي الطرق "لتوخي الحيطة والحذر، مع استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها البلاد حاليا، والتي سيصاحبها سقوط للأمطار المتفاوتة والرياح المثيرة للأتربة مع احتمال تدني الرؤية بشكل كبير".

ندعو الجمهور الكريم لتوخي الحيطة والحذر، مع استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها البلاد حاليا، والتي سيصاحبها سقوط للأمطار المتفاوتة والرياح المثيرة للأتربة مع احتمال تدني الرؤية بشكل كبير#الطوارئ_والأزمات#أمطار_الخير#ncema — NCEMA UAE (@NCEMAUAE) November 10, 2019

الأمطار الغزيرة تسببت في غرق بعض المراكز التجارية الهامة في مدينة دبي.

مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا عدة مقاطع لمياه الأمطار وهي تغرق مراكز تجارية هامة في دبي.

#تسعد_جوك

محلات تغرق في دبي مول !!

لم اكن اتوقع في يوم من الأيام أن ارى هذه المناظر في دبي pic.twitter.com/nmE2TpdJBU — Faisal (@f1290000) November 10, 2019

كما تداول البعض مقاطع فيديو لمياه الأمطار وهي تغرق الشوارع في بعض المناطق في الإمارات.