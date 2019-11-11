طقس غير مستقر في دول خليجية ودبي تغرق

تشهد دول خليجية طقسا غير مستقر وسط توقعات باستمرار سقوط الأمطار الغزيرة التي تصاحبها رياح قوية.
ندعو الجمهور الكريم لتوخي الحيطة والحذر، مع استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها البلاد حاليا، والتي سيصاحبها سقوط للأمطار المتفاوتة والرياح المثيرة للأتربة مع احتمال تدني الرؤية بشكل كبير#الطوارئ_والأزمات#أمطار_الخير#ncema
— NCEMA UAE (@NCEMAUAE) November 10, 2019
فيديو .. سيول الأمطار تغرق #مول تجاري.#دبي pic.twitter.com/K8PQBFArIu
— مهتمكم الأحساء🌴 (@yousefali2030) November 10, 2019
#تسعد_جوك
محلات تغرق في دبي مول !!
لم اكن اتوقع في يوم من الأيام أن ارى هذه المناظر في دبي pic.twitter.com/nmE2TpdJBU
— Faisal (@f1290000) November 10, 2019
#فيديو_متداول – منطقة الحيل في الإمارات بعد هطول الأمطار الغزيرة pic.twitter.com/xld1jp4XkJ
— جريدة النهار الكويتية (@naharkw) November 10, 2019