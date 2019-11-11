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سياسة|السعودية

شاهد: هجوم بالسكين على فرقة فنية أثناء حفل بالسعودية

11/11/2019

قال الهلال الأحمر السعودي إن أربعة أشخاص أصيبوا في حادث طعن بالسكين خلال عرض أقيم ضمن فعاليات الملز الترفيهية في حديقة الملك عبدالله بالعاصمة الرياض.

التفاصيل

https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1193977364105043968?ref_src=twsrc%5Etfw

  • صحيفة الرياض السعودية نقلت عن المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل: فرقة الهلال الأحمر المتواجدة والمشاركة في متنزه الملك عبدالله بالملز باشرت حادث طعن مساء اليوم.
  • الجلاجل: عند الساعة الثامنة مساء، تلقت الفرق المشاركة في المتنزه بلاغًا من أحد المنظمين بوجود حالات طعن.
  • الجلاجل: تم توجيه تسع فرق إسعافية للحدث وتم نقل حالتي طعن عن طريق الهلال الأحمر، فيما تم نقل حالتين أخريين عن طريق وزارة الصحة.
  • أظهرت فيديوهات، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، شخصا يعدو بسرعة باتجاه الفرقة الاستعراضية، فيما يحاول أحد أفراد الأمن التصدي له.
  • سقط عدد من أفراد الفرقة والمهاجمين على خشبة المسرح خلال الهجوم.
  • أثار الهجوم هلعا بين الحضور بينما أظهرت لقطات عملية إخلاء للحديقة.
  • وشهدت السعودية انفتاحا غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، سمح باستضافة الكثير من الفنانين والفرق الاستعراضية ضمن مهرجانات ترفيهية.
  • ويندرج مهرجان الملز ضمن سلسلة فعاليات ترفيهية وفنية وثقافية تشهدها منطقة الرياض.

https://twitter.com/mlak_xxm/status/1193985456419028993?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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