شاهد: هجوم بالسكين على فرقة فنية أثناء حفل بالسعودية

قال الهلال الأحمر السعودي إن أربعة أشخاص أصيبوا في حادث طعن بالسكين خلال عرض أقيم ضمن فعاليات الملز الترفيهية في حديقة الملك عبدالله بالعاصمة الرياض.
التفاصيل
https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1193977364105043968?ref_src=twsrc%5Etfw
- صحيفة الرياض السعودية نقلت عن المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل: فرقة الهلال الأحمر المتواجدة والمشاركة في متنزه الملك عبدالله بالملز باشرت حادث طعن مساء اليوم.
- الجلاجل: عند الساعة الثامنة مساء، تلقت الفرق المشاركة في المتنزه بلاغًا من أحد المنظمين بوجود حالات طعن.
- الجلاجل: تم توجيه تسع فرق إسعافية للحدث وتم نقل حالتي طعن عن طريق الهلال الأحمر، فيما تم نقل حالتين أخريين عن طريق وزارة الصحة.
- أظهرت فيديوهات، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، شخصا يعدو بسرعة باتجاه الفرقة الاستعراضية، فيما يحاول أحد أفراد الأمن التصدي له.
- سقط عدد من أفراد الفرقة والمهاجمين على خشبة المسرح خلال الهجوم.
- أثار الهجوم هلعا بين الحضور بينما أظهرت لقطات عملية إخلاء للحديقة.
- وشهدت السعودية انفتاحا غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، سمح باستضافة الكثير من الفنانين والفرق الاستعراضية ضمن مهرجانات ترفيهية.
- ويندرج مهرجان الملز ضمن سلسلة فعاليات ترفيهية وفنية وثقافية تشهدها منطقة الرياض.
https://twitter.com/mlak_xxm/status/1193985456419028993?ref_src=twsrc%5Etfw