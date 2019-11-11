شاهد: عمرو موسى يرد على أكاديمي إماراتي قال إن الخليج يحمي العرب

أثارت تصريحات أدلى بها الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله عن مسؤولية دول الخليج عن الأمن القومي العربي، حفيظة الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى.

وجاء السجال اليوم الاثنين في أبوظبي، خلال جلسة بعنوان"منطقة الخليج.. القدرات والاحتمالات"، ضمن ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السادس.

هناك مبالغات كبيرة للدكتور عبد الخالق وبعيدة عن التحليل الواقعي، وتصل إلى حد الخطورة لإن مثل هذه التحليلات قد تؤدي إلى قرارات خاطئة واضطرابات كبيرة.

أريد أن اسأل عبد الخالق عبد الله.. ماذا تقصد بأن منطقة الخليج هي الأساس في الحفاظ على الأمن العربي؟ وما هو الدور الخليجي بالضبط فيما عدا شراء الأسلحة؟

لو كانت مصر موجودة في السنوات السابقة ما استطاعت إيران ولا تركيا أن تتغول بهذا الشكل الذي نراه.