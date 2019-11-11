شاهد: تشييع فلسطيني استشهد برصاص إسرائيلي جنوبي الضفة

شيّع مئات الفلسطينيين الإثنين، جثمان شاب استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

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"الانتقام الانتقام .. يا شهداء الأقصى و يا القسـ|ام"..#شاهد هتافات المشاركين في جنازة الشهيد عمر البدوي بمخيم العروب في الخليل. pic.twitter.com/ccIpcYwIiv — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 11, 2019

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الشاب عمر هيثم البدوي (22 عاما) في مسجد "العروب الكبير" بمخيم العروب للاجئين، شمالي مدينة الخليل، قبل أن يُوارى الثرى في مقبرة المخيم.

وردد المشاركون بالجنازة هتافات تندد بالاعتداءات الإسرائيلية، وتطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.

وعقب التشييع، اندلعت مواجهات بين العشرات من الشبان الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي على مدخل مخيم العروب، من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي وقت سابق، الإثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب "البدوي" متأثرا بإصابته بعد أن أطلق عليه قوات الاحتلال الرصاص.

أظهرت لقطات فيديو قوات الاحتلال وهي تطلق الرصاص بدم بارد على البدوي بعد امتثاله لأوامر جنود الاحتلال بمخيم العروب وخروجه وهو أعزل رافعا يديه.

ووقعت مواجهات عقب قمع القوات الإسرائيلية لمشاركين في مسيرات خرجت بالمخيم ضمن فعاليات إحياء الذكرى الـ15 لوفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات.

لحظات مؤثرة ..

جانب من وداع الشهيد "عمر البدوي" الذي ارتقى برصاص الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل pic.twitter.com/sAI55qwAhp — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 11, 2019