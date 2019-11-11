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سياسة

شاهد: تشييع فلسطيني استشهد برصاص إسرائيلي جنوبي الضفة

11/11/2019

شيّع مئات الفلسطينيين الإثنين، جثمان شاب استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

التفاصيل

  • وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الشاب عمر هيثم البدوي (22 عاما) في مسجد "العروب الكبير" بمخيم العروب للاجئين، شمالي مدينة الخليل، قبل أن يُوارى الثرى في مقبرة المخيم.
  • وردد المشاركون بالجنازة هتافات تندد بالاعتداءات الإسرائيلية، وتطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.
  • وعقب التشييع، اندلعت مواجهات بين العشرات من الشبان الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي على مدخل مخيم العروب، من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
  • وفي وقت سابق، الإثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب "البدوي" متأثرا بإصابته بعد أن أطلق عليه قوات الاحتلال الرصاص.
  • أظهرت لقطات فيديو قوات الاحتلال وهي تطلق الرصاص بدم بارد على البدوي بعد امتثاله لأوامر جنود الاحتلال بمخيم العروب وخروجه وهو أعزل رافعا يديه.
  • ووقعت مواجهات عقب قمع القوات الإسرائيلية لمشاركين في مسيرات خرجت بالمخيم ضمن فعاليات إحياء الذكرى الـ15 لوفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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