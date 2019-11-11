شاهد: تشييع فلسطيني استشهد برصاص إسرائيلي جنوبي الضفة

شيّع مئات الفلسطينيين الإثنين، جثمان شاب استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
"الانتقام الانتقام .. يا شهداء الأقصى و يا القسـ|ام"..#شاهد هتافات المشاركين في جنازة الشهيد عمر البدوي بمخيم العروب في الخليل. pic.twitter.com/ccIpcYwIiv
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 11, 2019
لحظات مؤثرة ..
جانب من وداع الشهيد "عمر البدوي" الذي ارتقى برصاص الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل pic.twitter.com/sAI55qwAhp
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 11, 2019
جريمة إعدام بشعة..
ارتكبها جنود الاحتلال بحق شاب فلسطيني حاول إطفاء نيران اندلعت في منزله أثناء مواجهات في الخليل.. pic.twitter.com/qEhdJyMgwe
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 11, 2019