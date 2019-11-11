حمدوك: رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب أكبر تحدياتنا

اعتبر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أن خروج بلاده من العزلة الدولية، ورفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتحقيق السلام الشامل والمستدام، أكبر تحديات حكومته.

جاء ذلك لدى مخاطبته الجالية السودانية في العاصمة البلجيكية بروكسل، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

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قال حمدوك، إن برامج حكومته في الفترة الانتقالية يرمي إلى تحقيق السلام الشامل والعادل في البلاد، ووقف معاناة المواطنين في معسكرات النزوح.

بحسب بيانات سابقة للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور غربي السودان (يوناميد)، فإن "2.7 مليون شخص يعيشون في معسكرات النزوح".

أضاف رئيس الوزراء السوداني، أن "معالجة الأزمة الاقتصادية تشكل الأولوية الثانية للحكومة"، مؤكدا أنه إذا تمت إدارة النظام الاقتصادي بحكمة ودراية يمكن تجاوز الأزمة.

لفت إلى أن الحكومة ستعمل على إعادة بناء الخدمات المدنية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

شدد حمدوك على تبني حكومته سياسة خارجية متوازنة، تأخذ مصلحة السودان في الاعتبار وتبتعد عن المحاور.

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