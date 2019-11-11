حمدوك: رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب أكبر تحدياتنا

اعتبر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أن خروج بلاده من العزلة الدولية، ورفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتحقيق السلام الشامل والمستدام، أكبر تحديات حكومته.
جاء ذلك لدى مخاطبته الجالية السودانية في العاصمة البلجيكية بروكسل، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
التفاصيل
- قال حمدوك، إن برامج حكومته في الفترة الانتقالية يرمي إلى تحقيق السلام الشامل والعادل في البلاد، ووقف معاناة المواطنين في معسكرات النزوح.
- بحسب بيانات سابقة للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور غربي السودان (يوناميد)، فإن "2.7 مليون شخص يعيشون في معسكرات النزوح".
- أضاف رئيس الوزراء السوداني، أن "معالجة الأزمة الاقتصادية تشكل الأولوية الثانية للحكومة"، مؤكدا أنه إذا تمت إدارة النظام الاقتصادي بحكمة ودراية يمكن تجاوز الأزمة.
- لفت إلى أن الحكومة ستعمل على إعادة بناء الخدمات المدنية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
- شدد حمدوك على تبني حكومته سياسة خارجية متوازنة، تأخذ مصلحة السودان في الاعتبار وتبتعد عن المحاور.
خلفيات
- في وقت سابق الأحد، وصل حمدوك، إلى بروكسل، على رأس وفد حكومي رفيع، للمشاركة في جلسة مخصصة للسودان، استجابة لدعوة من الممثلة العليا للاتحاد الأوربي، فيدريكا موغيريني.
- تسعى الحكومة الجديدة لشطب اسم السودان من قائمة الإرهاب، وإبعاد شبح عقوبات دولية يخضع لها السودان منذ عام 2006، بسبب الحرب في دارفور غربي البلاد المستمرة منذ 2003.
- رفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرًا تجاريًا كان مفروضا على السودان منذ 1997.
- لكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ عام 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.
- بدأت في السودان منذ 21 أغسطس/ آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.