البث الحي
سياسة|الإمارات

بعد ضلوعها في قتل مسلمين: علماء يدعون لمقاطعة الإمارات سياسيا واقتصاديا

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد
ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد
10/11/2019

دعا 87 عالما من علماء المسلمين، الشعوب العربية والإسلامية لمقاطعة دولة الإمارات، سياسيا واقتصاديا، على خلفية ما أسموه تامرا واستهتارًا بدماء المسلمين في اليمن وليبيا.

وأكد العلماء في بيان لهم أن الإمارات تستخدم أموالها في قتل المسلمين في كل بقاع العالم.

البيان
  • لا يخفى على أحد، أن دولة الإمارات بلغ بها الإجرام والاستهتار بدماء المسلمين مبلغا عظيما.
  • لا تكاد تجد عدوانا غادرا على المسلمين -سواء على مستوى دولهم، كما في حالة مصر والانقلاب على الرئيس الراحل المنتخب محمد مرسي، وكما في ليبيا واليمن، أو على مستوى الأقليات، كما في حالة مسلمي الصين (الأيغور) أو إقليم كشمير إلا والإمارات ضالعة فيه، وأموالها حاضرة بقوة؛ سرًّا وعلانية.
  • الإمارات تشتري بأموالها السلاح والعتاد والطائرات والمرتزقةَ، وترسل بها موتًا أحمر لتقتيلِ المسلمين وتدمير مُدنهم.
  • دعا العلماء، العرب والمسلمين، في كل بلاد الإسلام؛ حكوماتٍ وشعوبًا، إلى مقاطعة الإماراتِ، ومقاطعةِ بضائعِها، والامتناعِ عن شرائِها.
  • ناشدوا رجال الأعمال، الذين يتخذون من الإمارات مركزًا لتجاراتهِم، أن يتحولوا عنها، ويُقاطعوا موانئها؛ لأنها تموِل بأموالِهم حروبها لقتل المسلمين، فأموالهم عونٌ لها على الإثم والعدوان، والله تعالى قال: (وَتَعَاوَنُوا علَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ).
  • قال البيان إن هذه الأموال يُقتل بها المسلمون، كما تُشترى بها الإمارات المرتزقة، وتٌدير بها الانقلابات على الحكوماتِ الشرعية، وتغتال بها أحلام الشعوب العربيةِ المتطلعةِ للتخلص من القهرِ والاستبدادِ، وتُدبر بها الدسائس على المقاومةِ الفلسطينيةِ، ورميها بالإرهابِ لدعم الصهاينة، فهي تستعين على قتل المسلمين بأموال المسلمين.

 

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

بعد عشرات السنوات في السجن والمراقبة.. جاسوس إسرائيلي يحصل على حرية مغادرة أمريكا

الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد (رويترز)

تقرير: هل يستطيع ترمب قلب نتيجة التصويت الشعبي؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (رويترز)

الصحة العالمية: مقاومة المضادات الحيوية لا تقل خطورة عن كورونا

مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس (روتيرز)

"قذائف صاروخية ورشاشات" في اشتباك عائلي شرقي لبنان (فيديو)

وقعت اشتباكات، اليوم، بين أفراد من عائلتي جعفر وزعيتر في حي الشراونة في بعلبك (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

الفاتيكان يحقّق في "إعجاب" الحساب البابوي بصورة مثيرة لعارضة برازيلية

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول (موافع التواصل)

ماكرون يتهم تركيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا

ماكرون يتهم تركيا وروسيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا (غيتي)