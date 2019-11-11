بعد ضلوعها في قتل مسلمين: علماء يدعون لمقاطعة الإمارات سياسيا واقتصاديا

دعا 87 عالما من علماء المسلمين، الشعوب العربية والإسلامية لمقاطعة دولة الإمارات، سياسيا واقتصاديا، على خلفية ما أسموه تامرا واستهتارًا بدماء المسلمين في اليمن وليبيا.

وأكد العلماء في بيان لهم أن الإمارات تستخدم أموالها في قتل المسلمين في كل بقاع العالم.

البيان